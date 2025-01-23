Beşiktaş’ta Musrati’nin yerine Dennis

Beşiktaş'ın izleme komitesi, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in hızlı oyun hedefi doğrultusunda Göztepeli Anthony Dennis'nin alınması konusunda yönetime rapor verdiği öne sürülüyor. Nijeryalı orta saha oyuncusu hem defansif orta saha hem de merkezde oynayabilme özelliğine sahip. 20 yaşındaki futbolcu, Al Musrati'nin takımdan ayrılma olasılığı karşısında transfer edilebilir 1.79 boyunda olan genç orta saha, 1.30 milyon Euro güncel piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Göztepe'nin bu sezonki başarısına katkı sağlayan Dennis, 18 maçta 2 asist yaptı.

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