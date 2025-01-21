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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık kapıda!

Kirada bulunan 6 oyuncusundan birini geri çağırmak ya da satmak zorunda olan PSG’nin Cher Ndour’un transferi için Bologna, Torino ve Parma ile görüştüğü öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kapıda!

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    Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un takımdan ayrılacağı iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlerde kirada bulunan 6 oyuncudan birini geri çağırmak ya da satmak zorunda olan PSG'nin Cher Ndour'u geri çağıracağı ve oyuncunun transferi için Bologna, Torino ve Parma ile görüştüğü öne sürüldü.

    Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanı nedeniyle bu ayrılığa sıcak baktığı da gelen haberler arasında. 20 yaşındaki Senagal asılı İtalyan orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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