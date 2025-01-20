Ole Gunnar Solskjaer’den imza töreninde önemli açıklamalar: Kazanmak için buradayım

Beşiktaş çiçeği burnunda teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenledi. Siyah-Beyazlı takımla 1.5+1 yıllık kontrat imzalayan Norveçli çalıştırıcı imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum" dedi.

YANLIŞ HAMLE YAPAMAYIZ

Solskjaer, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim" dedi.

Norveçli hoca oyun planı ile ilgili, "Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı transfer çalışmaları için ise "Kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok" açıklamasını yaptı.



HAYIR DİYEMEZDİM

Geçen sezon Beşiktaş'ın teklifini neden kabul etmediği sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce görüştük ama bu kez başkan ve yönetimin projesi, doğru şeyler hissetmemi sağladı. Başka teklifler de aldım, Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya hayır diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum" yanıtını verdi.



TEKRAR GÖRÜŞMEYİ BEKLİYORUM

Norveçli çalıştırıcı İngiltere'de rakip olduğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ise "Henüz Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum bir teknik adam" şeklinde konuştu.



BU YOLDA BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Solskjaer basın toplantısının sonlarında taraftarlara da mesaj gönderdi. Norveçli teknik adam, "Kartallar gibi uçmak için gece ve gündüz çalışacağız. Sevgili taraftarlar; hayal kırıklıklarınızı, ne istediğinizi biliyorum. Bu yolda omuz omuza birlikte yürüyelim" ifadelerini kullandı.