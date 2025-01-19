Simon Banza rekor peşinde!

Gol krallığı yarışında iddialı olan Simon Banza, 2. yarıda da bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Kariyerinde 21 golle en fazla gol attığı sezonu geçen sezon Braga'da yaşayan Demokratik Kongolu oyuncu, Trabzonspor formasıyla bu sayıyı aşmayı hedefliyor.

Banza, bu hedefini tutturursa önemli bir istatistiğe imza atacak. 28 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavili takımda 2019- 2020 sezonunda Süper Lig'de 24 gol atan Sörloth ile birlikte son yılların en golcü ismi olarak tarihe geçecek. Attığı goller sonrasında film karakteri Joker sevinci yaparak hafızalara kazınan Banza, bu sevinçlerine devam edeceğinin sözünü verdi.

ONUACHU'YA YAKLAŞTI

Banza, geçen yıl kiralık görev yapan Onuachu'dan daha golcü bir dönem yaşıyor. Onuachu 15 gol atarken Banza şimdiden 12 gol atmayı başardı.