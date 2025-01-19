SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Simon Banza rekor peşinde!

Süper Lig’de Piatek’ten (13) sonra en golcü 2. isim olan Trabzonsporlu Banza, 2019- 20’de 24 gol atan Sörloth’u yakalayarak kariyer rekorunu kırmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Simon Banza rekor peşinde!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gol krallığı yarışında iddialı olan Simon Banza, 2. yarıda da bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Kariyerinde 21 golle en fazla gol attığı sezonu geçen sezon Braga'da yaşayan Demokratik Kongolu oyuncu, Trabzonspor formasıyla bu sayıyı aşmayı hedefliyor.

    Banza, bu hedefini tutturursa önemli bir istatistiğe imza atacak. 28 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavili takımda 2019- 2020 sezonunda Süper Lig'de 24 gol atan Sörloth ile birlikte son yılların en golcü ismi olarak tarihe geçecek. Attığı goller sonrasında film karakteri Joker sevinci yaparak hafızalara kazınan Banza, bu sevinçlerine devam edeceğinin sözünü verdi.

    ONUACHU'YA YAKLAŞTI
    Banza, geçen yıl kiralık görev yapan Onuachu'dan daha golcü bir dönem yaşıyor. Onuachu 15 gol atarken Banza şimdiden 12 gol atmayı başardı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de 15 aydır süren soykırıma ateşkes freni! Dünyanın gözü o saatte: İlk 42 günlük aşamada ne olacak?
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı
    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    Serdar Topraktepe’den 1 puanla veda! Beşiktaş Samsunspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!