Ole Gunnar Solskjaer görevine hızlı başladı!

Kartal'ın yeni hocası Solksjaer, görevine hızlı başladı. Siyah-Beyazlılar'ın Norveçli teknik direktörü, İstanbul'a geleli kısa bir süre olmasına rağmen önce tesisleri gezdi.

Sonrasında ise başkan Serdal Adalı ile birlikte Beşiktaş U19-Boluspor U19 maçını takip etti. Norveçli hoca Samsunspor maçında da tribündeydi. Beşiktaş, Solksjaer ile anlaşmaya varıldığını dün KAP'a bildirdi ve "Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" açıklamasını yaptı.



TÜPRAŞ STADI'NDA İMZA TÖRENİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solksjaer için bugün imza töreni düzenlenecek. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Solskjaer için başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (bugün) saat 14.00'te Tüpraş Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.