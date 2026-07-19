"EMANETİ ALDIK" ŞİFRESİYLE MİLYONLARCA EURO AKITTILAR

Şebekenin dinlemeye takılmamak için kendi aralarında özel şifreler kullandığı saptandı. İş adamlarından zorla koparılan rüşvet paraları alındığında, örgüt yöneticilerinin Başkan Kara'yı arayarak "Emaneti aldık" şifresini kullandıkları telefon kayıtlarına yansıdı. Rüşvet vermeyen otelcilerin iskân ve ruhsat başvurularının kasıtlı olarak aylarca sümen altı edildiği, "Belediyenin borcu var" denilerek iş adamlarının şebekeye ait paravan şirketlere para aktarmaya zorlandığı en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Şebekenin isteklerine boyun eğmeyen otelcilere ise zabıta gücü kullanılarak fahiş cezalar yağdırıldığı aktarıldı.

ORGANİZE SUÇ ŞEBEKESİNİN "A TAKIMI"

Organize şebeke gerekçeli kararda, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olarak tanımlandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara örgüt lideri olarak şemada yer aldı. Yeğen Hüseyin Cem Gül, şemada 'örgüt yöneticisi' olarak yer aldı. Yeğen Gül, resmi görevi olmadan imar, ruhsat ve iskan işlemlerini rüşvet karşılığı bağlayan çarkın baş aktörüydü. Bir diğer örgüt yöneticisi Sıla Ceylan Berkaya ise Başkan Kara'nın akrabası ve İmar-İskandan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısıydı.

Örgüt yöneticisi Mehmet Engin Tüter ise Zabıtadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısıydı. Zabıta baskısını koordine eden ve paravan şirketler üzerinden sahte fatura tahsilatı yaparak vurguna eşlik ediyordu. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, başkanın bir diğer yeğeni ve Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz'ın da rüşvet delillerini karartmak amacıyla belediye güvenlik kameralarının hard disklerini değiştirdiği saptandı.