Ukraynalı milyardere bombalı saldırı: Şüpheli 9 gün sonra ölü bulundu
Monaco’da Ukraynalı milyarder Vadim Yermolayev ve ailesini hedef alan bombalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bombayı bıraktığı öne sürülen Ukraynalı Anastasya Berezovska’nın olaydan yalnızca 9 gün sonra Kiev’de ölü bulunması, soruşturmadaki şüpheleri artırdı. İki kişinin gözaltına alındığı dosyada, eylemin Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı bir “özel operasyon” olabileceği iddiası Avrupa basınında gündeme taşındı.
Monaco'da 29 Haziran'da gerçekleştirilen ve Ukraynalı milyarder Vadim Yermolayev ile ailesinin hedef alındığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.
Ukrayna Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtları, saldırının önceden planlanmış olabileceğine ilişkin şüpheleri güçlendirdi.
BOMBAYI ÇANTAYLA KAPIYA BIRAKTI
Görüntülerde bir kişinin, içerisinde patlayıcı bulunduğu değerlendirilen çantayı binanın giriş kapısının önüne bıraktığı görülüyor.
Şüphelinin bölgeden uzaklaşmasının ardından bazı kişilerin kapıya yöneldiği, saniyeler sonra ise şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.
Saldırıda Vadim Yermolayev ile aile üyeleri ağır yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELİ KADIN 9 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Ukraynalı savcılar, saldırıyla bağlantılı şüphelilerden birinin Ukrayna vatandaşı Anastasya Berezovska olduğunu açıkladı.
Ancak Berezovska'nın saldırıdan yalnızca 9 gün sonra Kiev'de ölü bulunması, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
Genç kadının ölümüyle Monaco'daki saldırı arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılırken, olayın arkasındaki olası organizasyona ilişkin şüpheler de arttı.
PARA TRANSFERİ VE GİZLİ TEMAS İDDİASI
Ukrayna yetkilileri, Berezovska'nın ölümüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir askeri istihbarat görevlisi ile eski bir kolluk personelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturmacılar, iki şüphelinin Berezovska ile saldırı öncesinde temas kurduğunu ve kendisine para transferi yaptığını iddia etti.
Para hareketlerinin saldırının finansmanıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
DOSYADA KIRIM AYRINTISI
Vadim Yermolayev'in Ukrayna-Rusya savaşıyla doğrudan bağlantılı bilinen bir faaliyetinin bulunmadığı belirtiliyor.
Ancak Yermolayev hakkında Aralık 2023'te, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da alkol ticaretini sürdürdüğü ve Rusya hazinesine milyonlarca dolar vergi ödediği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Yermolayev ise Ukrayna basınına yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları reddetmişti.
SALDIRININ ARKASINDA İSTİHBARAT MI VAR?
Avrupa basınında yer alan haberlerde, Monaco'daki bombalı saldırının Ukrayna istihbarat servisleri tarafından yürütülen gizli bir operasyon olabileceği öne sürüldü.
Bu iddialara gerekçe olarak, Yermolayev'in yaptırım listesinde bulunduğu yönündeki haberler ile Kırım'daki ticari faaliyetlerine ilişkin suçlamalar gösterildi.
Ancak saldırının Ukrayna devlet kurumlarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış kesin bir bulgu henüz açıklanmadı.
MONACO'DAKİ SALDIRININ SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ
Bombayı bıraktığı öne sürülen kadının kısa süre sonra ölü bulunması, para transferleri ve istihbarat görevlisine uzanan gözaltılar, soruşturmayı uluslararası bir casusluk dosyasına dönüştürdü.
Saldırının nedeni, emri kimin verdiği ve Berezovska'nın ölümünün olayla bağlantılı olup olmadığı ise hâlâ aydınlatılamadı.