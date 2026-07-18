Ukraynalı milyardere bombalı saldırı: Şüpheli 9 gün sonra ölü bulundu

Para hareketlerinin saldırının finansmanıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Soruşturmacılar, iki şüphelinin Berezovska ile saldırı öncesinde temas kurduğunu ve kendisine para transferi yaptığını iddia etti.

Ukrayna yetkilileri, Berezovska'nın ölümüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir askeri istihbarat görevlisi ile eski bir kolluk personelinin gözaltına alındığını duyurdu.

DOSYADA KIRIM AYRINTISI

Vadim Yermolayev'in Ukrayna-Rusya savaşıyla doğrudan bağlantılı bilinen bir faaliyetinin bulunmadığı belirtiliyor.

Ancak Yermolayev hakkında Aralık 2023'te, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da alkol ticaretini sürdürdüğü ve Rusya hazinesine milyonlarca dolar vergi ödediği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Yermolayev ise Ukrayna basınına yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları reddetmişti.

SALDIRININ ARKASINDA İSTİHBARAT MI VAR?

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Monaco'daki bombalı saldırının Ukrayna istihbarat servisleri tarafından yürütülen gizli bir operasyon olabileceği öne sürüldü.

Bu iddialara gerekçe olarak, Yermolayev'in yaptırım listesinde bulunduğu yönündeki haberler ile Kırım'daki ticari faaliyetlerine ilişkin suçlamalar gösterildi.

Ancak saldırının Ukrayna devlet kurumlarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış kesin bir bulgu henüz açıklanmadı.

MONACO'DAKİ SALDIRININ SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Bombayı bıraktığı öne sürülen kadının kısa süre sonra ölü bulunması, para transferleri ve istihbarat görevlisine uzanan gözaltılar, soruşturmayı uluslararası bir casusluk dosyasına dönüştürdü.

Saldırının nedeni, emri kimin verdiği ve Berezovska'nın ölümünün olayla bağlantılı olup olmadığı ise hâlâ aydınlatılamadı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya