İlyas Yalçıntaş'ın ifadesi ortaya çıktı: "Kavanozdaki kekik, terazi de diyet için!"

İfadesini apar topar değiştiren Yalçıntaş, "6 ay önce Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım, tek seferlik denemelikti. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim" diyerek uyuşturucu kullandığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Yalçıntaş, jandarma ve savcılık makamlarına verdiği ilk ifadede adeta sütten çıkmış ak kaşık rolünü oynadı. "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. 1.5 senedir sigara bile içmiyorum" diyerek kendisini savunan ünlü popçu, mahkeme salonunda hakimin karşısına çıkınca köşeye sıkıştı.

İlyas Yalçıntaş

UYUŞTURUCU ÖĞÜTÜCÜSÜ HEDİYEYMİŞ, KAVANOZDAKİ DE KEKİKMİŞ!

Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç delilleri sorulduğunda ise İlyas Yalçıntaş'ın savunması tam anlamıyla bir skandala dönüştü.

Uyuşturucu ticaretinde kullanılan düzenekleri ve kırıntıları aklamamaya çalışan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimseye uyuşturucu satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu. Kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır. Öğütücüleri Londra'da bulunan bir arkadaşım bana hediye etti. Yasaklı malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım. Tütüncülerde reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum."

"HASSAS TERAZİYİ YEMEKLERİMİ TARTMAK İÇİN ALDIM"

Zehir tacirlerinin gramaj ayarlamak için kullandığı hassas teraziyi de evinde bulunduran İlyas Yalçıntaş, teraziyi uyuşturucu tartmak için kullanmadığını iddia etti. Yalçıntaş, "Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

YALÇINTAŞ'IN SAVUNMASININ TAMAMI

"Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle ayıdır, öğütücüleri Londrada bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti, kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum. Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım, en son 6 ay önce 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım, pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir, tek seferlik denemelik kullanmıştır, tek seferlik kenevir maddesi kullanmıştır, hiperaktvite bozukluğum olduğu için çok kötü eklemiştim. Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim"

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel