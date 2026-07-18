Haluk Levent’in gençlik yıllarındaki hırsızlık itirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eski YouTube yayını yeniden gündem oldu
Yıllarca güven abidesi olarak pazarlanan Haluk Levent, katıldığı YouTube programında çocukluk yıllarında manav kasasının çekmecesinden nasıl para aşırdığını, okey masalarında nasıl ezdiğini anlattı! Geçmişteki kabarık adliye dosyalarını bilenler ise şoke olmadı: "Adam aslında ipucunu yıllar önce vermişti!"
Toplumun merhamet duygularını paraya çeviren, deprem zamanında milyarlarca liralık fonları yöneten Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in katıldığı bir YouTube yayınında yaptığı itiraflar, yeniden gündeme geldi.Huylu huyundan vazgeçmez: Levent'ten hırsızlık itirafı
Yıllardır ekranlarda "iyilik timsali" olarak boy gösteren Levent, çocukluk ve gençlik yıllarında gerçekleştirdiği hırsızlık ve kumar maceralarını anlattı.
PARASIYI ÇALIP OKEYE KOŞMUŞ!
Programda ailesinin kıt kanaat geçindiği günlerden bahseden Haluk Levent, annesinin babasından gizli para aşırdığını itiraf ettikten sonra kendi hırsızlığını da şu sözlerle itiraf etti:
"Anne babalardan tırtıkladıkları paralarla ev düzdü, yaptırdı. O emeklere rağmen manavın çekmecesinden, müşterinin para üstünü ödeyip bir miktar parayı cebime koyup arkadaşlarla okey oynamaya gidiyordum."
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "KİME GÜVENECEĞİZ?"
Haluk Levent'in bu skandal itiraflarının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Yıllardır Levent'e şüpheyle bakan vatandaşlar geçmişteki çek-senet davalarını ve kabarık adliye dosyalarını hatırlatırken, birçok kullanıcı uğradığı hayal kırıklığını gizleyemedi. Gelen tepkilerden bazıları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi:
EL İNSAF!
"Allah'ım aklımızı koru, kime güveneceğiz? El iman, el insaf, yazıklar olsun!"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Uyumuşuz demek ki... Bizi soysun diye yardıra yardıra para göndermişiz" ifadelerinde bulundu
"Orada bahsedilen kendi manavı bile değil, büyük ihtimalle çırak olarak çalıştığı bir yer. Bir de üstüne ailesinin de aşırmalarından bahsediyor. Temelde bir sorun var."
"Aslında adam ipucunu yıllar önceden vermişti, anlamayanlarda hata!"
DÜNÜN MANAV KASASI, BUGÜNÜN MİLYARLIK DEPREM FONLARI!
Çocukken manav tezgahında çıraklık yaparken müşteri parasını cebe indirmeyi, anne-baba parasını tırtıklayıp kahvehanelerde okey masalarında ezmeyi anlatan Haluk Levent'in bu "hırsızlık" alışkanlığı, akıllara bugünkü faaliyetlerini getirdi.
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde vatandaşlar, "Küçükken manav çekmecesine el uzatan, bugün milletin milyarlarca liralık deprem ve yardım fonlarına ne yapmaz?" sorusunu sormaya başladı.
Dün üç beş kuruşluk müşteri üstü parasına göz diken zihniyetin, bugün afet dönemlerinde kontrolsüzce toplanan devasa bütçelerin başında oturması, kamudaki güvensizlik dalgasını iyice tırmandırdı. Geçmişte adı karşılıksız çekler, senetler ve icra dosyalarıyla anılan Levent'in, çocukluktan gelen bu "kasa aşırma" kodlarını bugün de farklı bir kılıfta sürdürüp sürdürmediği sorusu zihinleri bulandırdı.