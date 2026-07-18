Haluk Levent’in gençlik yıllarındaki hırsızlık itirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eski YouTube yayını yeniden gündem oldu

Yıllardır ekranlarda "iyilik timsali" olarak boy gösteren Levent, çocukluk ve gençlik yıllarında gerçekleştirdiği hırsızlık ve kumar maceralarını anlattı.

Toplumun merhamet duygularını paraya çeviren, deprem zamanında milyarlarca liralık fonları yöneten Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in katıldığı bir YouTube yayınında yaptığı itiraflar, yeniden gündeme geldi.

PARASIYI ÇALIP OKEYE KOŞMUŞ!

Programda ailesinin kıt kanaat geçindiği günlerden bahseden Haluk Levent, annesinin babasından gizli para aşırdığını itiraf ettikten sonra kendi hırsızlığını da şu sözlerle itiraf etti:

"Anne babalardan tırtıkladıkları paralarla ev düzdü, yaptırdı. O emeklere rağmen manavın çekmecesinden, müşterinin para üstünü ödeyip bir miktar parayı cebime koyup arkadaşlarla okey oynamaya gidiyordum."

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "KİME GÜVENECEĞİZ?"

Haluk Levent'in bu skandal itiraflarının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Yıllardır Levent'e şüpheyle bakan vatandaşlar geçmişteki çek-senet davalarını ve kabarık adliye dosyalarını hatırlatırken, birçok kullanıcı uğradığı hayal kırıklığını gizleyemedi. Gelen tepkilerden bazıları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi:

EL İNSAF!

"Allah'ım aklımızı koru, kime güveneceğiz? El iman, el insaf, yazıklar olsun!"