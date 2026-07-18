Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları devam ediyor. İlk takviyesini Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonuna bir genç oyuncu daha eklemek amacıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetimin yeniden gündemine aldığı isim, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau oldu. Daha önce de Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki futbolcu için Dünya Kupası sonrasında yeni bir transfer girişimi başlatıldı.