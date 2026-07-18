Galatasaray'dan Ngal'ayel Mukau hamlesi! İlk adım atıldı
Galatasaray, orta saha transferinde Ngal'ayel Mukau için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla dikkat çeken Lille’in 21 yaşındaki futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları devam ediyor. İlk takviyesini Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonuna bir genç oyuncu daha eklemek amacıyla görüşmelerini sürdürüyor.
Yönetimin yeniden gündemine aldığı isim, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau oldu. Daha önce de Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki futbolcu için Dünya Kupası sonrasında yeni bir transfer girişimi başlatıldı.
GALATASARAY MUKAU İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
RDCNewsFoot'a dayandırılan habere göre Galatasaray, Ngal'ayel Mukau'nun transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Lille ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun şartlarını araştırıyor.
Mukau, Galatasaray'ın transfer listesine ilk kez girmedi. Sarı-kırmızılıların futbolcuyu sezonun önceki dönemlerinde de izlediği ve orta saha adayları arasında değerlendirdiği haberleştirilmişti. Dünya Kupası'ndaki performansının ardından oyuncunun yeniden listenin üst sıralarına çıktığı bildirildi.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Ngal'ayel Mukau, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. FIFA'nın resmi kadro duyurusunda orta saha oyuncuları arasında gösterilen Mukau, grup aşamasındaki Kolombiya karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Genç futbolcunun turnuvadaki performansı, Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin de ilgisini artırdı. Mukau'nun transfer konusunda henüz kesin bir karar vermediği kaydedildi.
İNGİLİZ KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Galatasaray, Mukau transferinde İngiltere'den rakiplerle karşı karşıya bulunuyor. TEAMtalk'ın haberine göre Tottenham, Aston Villa ve Everton, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.
İngiliz kulüplerinin oyuncu için henüz resmi transfer sürecine geçip geçmediğine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Mukau'nun Lille'deki durumu ve kulübünün belirleyeceği bonservis beklentisi, transfer yarışının yönünü belirleyecek.
NGAL'AYEL MUKAU KİMDİR?
Ngal'ayel Mukau, 3 Kasım 2004'te Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika vatandaşlıkları bulunan 1,86 metre boyundaki futbolcu, sol ayağını kullanıyor.
Ana mevkisi ön libero olan Mukau, merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Genç futbolcu milli takım tercihini Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullandı.
Mukau, altyapı eğitimini Mechelen ve Zulte Waregem'de aldı. Profesyonel kariyerine Mechelen'de başlayan oyuncu, Temmuz 2024'te Lille'e transfer oldu.
LILLE MUKAU İÇİN 5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Lille, Ngal'ayel Mukau'yu 2024 yazında Mechelen'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Fransa'ya transferinin ardından Lille'in orta saha rotasyonunda düzenli süre almaya başladı.
Mukau'nun Fransız kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Uzun süreli kontrat, Lille'in transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artıran başlıklar arasında bulunuyor.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
Ngal'ayel Mukau, 2025-2026 sezonunda Lille formasıyla bütün kulvarlarda toplam 42 karşılaşmada görev yaptı. Genç orta saha bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Mukau, Ligue 1'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 ve Fransa Kupası'nda bir karşılaşmaya çıktı. İki golünün birini ligde, diğerini Avrupa Ligi'nde attı.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Ngal'ayel Mukau'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Oyuncu, Lille kadrosundaki en değerli genç orta saha seçeneklerinden biri olarak gösteriliyor.
Galatasaray'ın Lille'e sunacağı teklifin tutarı ve Fransız kulübünün talep ettiği bonservis bedeli hakkında henüz net bir rakam bulunmuyor.
TRANSFERDE KARARI MUKAU VE LILLE VERECEK
Galatasaray'ın Ngal'ayel Mukau için başlattığı girişimlerde Lille'in bonservis beklentisi ve oyuncunun kariyerine hangi ligde devam etmek istediği belirleyici olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulüplerinin de takip ettiği genç futbolcunun şartlarını değerlendirirken Mukau'nun transfer konusunda vereceği karar bekleniyor. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Galatasaray, orta saha rotasyonuna 21 yaşında ve uzun vadeli yatırım değeri taşıyan bir futbolcu eklemiş olacak.