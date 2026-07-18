İspanya-Arjantin finali: Dünya Kupası sahibini buluyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon bu akşam belli olacak. Turnuvada yalnızca bir gol yiyen İspanya ile Lionel Messi önderliğinde üst üste ikinci kupasını hedefleyen Arjantin, New York New Jersey Stadı’nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00’de başlayacak dev final TRT 1 ve Tabii’den canlı yayımlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek. Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya ve Güney Amerika şampiyonu Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda futbolun en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Arjantin: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi.
İSPANYA-ARJANTİN FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tabii'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Finalde Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vinčić düdük çalacak. 46 yaşındaki hakem, Dünya Kupası finali yöneten ilk Sloven hakem olarak tarihe geçecek.
İSPANYA SAVUNMASIYLA FİNALE YÜRÜDÜ
İspanya, turnuva boyunca oynadığı yedi karşılaşmanın altısında kalesini gole kapattı. Yalnızca Belçika'yı 2-1 mağlup ettiği çeyrek finalde gol yiyen İspanyollar, finale kadar savunmada turnuvanın en güçlü performansını ortaya koydu.
Luis de la Fuente'nin öğrencileri eleme aşamasında Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i 1-0, Belçika'yı 2-1 ve yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti. İspanya, Fransa karşısında topa sahip olma üstünlüğünü savunma disipliniyle birleştirerek final biletini aldı.
İspanya ayrıca normal süre ve uzatmalar dikkate alındığında 37 karşılaşmadır kaybetmiyor. La Roja, Arjantin'i yenmesi halinde 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanacak.
ARJANTİN GERİ DÖNÜŞLERLE KUPAYA YAKLAŞTI
Son şampiyon Arjantin, eleme aşamasındaki zorlu karşılaşmalarda hücum gücü ve maç sonlarındaki direnciyle finale ulaştı. Lionel Scaloni'nin takımı son 32 turunda Cabo Verde'yi 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2 ve çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.
Arjantin, yarı finalde İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in son bölümde attığı gollerle 2-1 kazanarak üst üste ikinci kez finale çıktı.
Turnuvada 19 gole ulaşan Arjantin'in hücumdaki merkezinde yine Lionel Messi yer aldı. 39 yaşındaki kaptan, final öncesinde sekiz gol ve dört asistle takımının en etkili oyuncusu oldu.
MESSI İLE LAMINE YAMAL AYNI SAHNEDE
Finalin en güçlü hikâyelerinden birini Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki nesil buluşması oluşturacak. Barcelona altyapısının iki farklı dönemini temsil eden yıldızlardan Messi 39, Yamal ise 19 yaşında kupaya ulaşmaya çalışacak.
Messi, İspanya karşısında forma giymesi halinde üçüncü Dünya Kupası finaline çıkacak. Arjantinli futbolcunun bu karşılaşması, Dünya Kupası kariyerindeki son maçı olabilir. Lamine Yamal ise İspanya'nın sağ kanattan geliştireceği hücumların ana oyuncusu olacak.
Luis de la Fuente, Messi'ye özel bir adam markajı uygulamayacaklarını ancak Arjantinli yıldızın hareket alanını takım halinde daraltmaya çalışacaklarını açıkladı.
İSPANYA'DA YAMAL VE PORRO HAZIR
İspanya'da final öncesindeki en önemli soru işaretleri Lamine Yamal ve Pedro Porro'nun durumlarıydı. İki oyuncu hafta içindeki bir çalışmayı takımdan ayrı geçirdi ancak yapılan kontrollerin ardından finale hazır oldukları bildirildi.
Yamal'ın Fransa maçının ardından sol uyluğunda bandaj bulunduğu, Porro'nun ise kas gerginliği yaşadığı belirtildi. Luis de la Fuente'nin yarı finalde Fransa'yı mağlup eden başlangıç kadrosunu büyük ölçüde koruması bekleniyor.
Orta sahada Rodri'nin yanında Fabián Ruiz'in forma giymesi, Pedri'nin ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor. Álex Baena'nın sol kanattaki yerini koruması, sakatlıktan dönen Nico Williams'ın oyunun ilerleyen bölümünde değerlendirilmesi bekleniyor.
ARJANTİN'DE SON KARAR HÜCUM HATTINDA
Arjantin'in İngiltere karşısında yeni bir sakatlık sorunu yaşamadığı ve Lionel Scaloni'nin final öncesinde tam kadroya yakın durumda olduğu bildirildi.
Savunmanın sağında Gonzalo Montiel ile Nahuel Molina, orta sahanın sağında Rodrigo De Paul ile Giuliano Simeone arasında tercih yapılacak. Scaloni'nin hücumdaki en önemli kararı ise Julián Álvarez ile yarı finalin galibiyet golünü atan Lautaro Martínez arasında olacak.
Messi'nin yanında ön alan baskısına daha fazla katkı sağlayan Julián Álvarez'in başlaması güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Lautaro Martínez'in ise maçın ikinci bölümündeki önemli hücum seçeneklerinden biri olması bekleniyor.
ORTA SAHADA RODRI VE ENZO FERNÁNDEZ DÜELLOSU
Finalin temposunu orta sahadaki mücadele belirleyecek. İspanya'nın pas bağlantılarının merkezinde Rodri ile Fabián Ruiz, Arjantin'de ise Leandro Paredes, Enzo Fernández ve Alexis Mac Allister yer alacak.
Rodri'nin Arjantin'in geçiş hücumlarını kesme ve Messi'nin topla buluştuğu alanları daraltma görevi üstlenmesi bekleniyor. Enzo Fernández ise ceza sahası dışından yaptığı koşular ve ikinci toplardaki etkinliğiyle İspanya savunmasını zorlamaya çalışacak.
İspanya'nın oyunu rakip yarı alana yıkması halinde Arjantin, Messi'nin pasları ve Julián Álvarez'in koşularıyla geçiş fırsatları arayacak. Arjantin'in baskıyı aşması durumunda İspanya'nın öne çıkan beklerinin arkasında boşluklar oluşabilir.
İKİ TAKIM DÜNYA KUPASI'NDA İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK
İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasındaki ilk turnuva maçı 1966'da oynandı ve Arjantin mücadeleyi 2-1 kazandı.
İspanya bu kez 2010'un ardından ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü kez kupayı kaldırmaya çalışacak. Arjantin'in kazanması durumunda Lionel Scaloni, Vittorio Pozzo'dan sonra Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ikinci teknik direktör olacak.
KUPA YOLUNDA SON 90 DAKİKA
İspanya'nın topa sahip olma gücü ve savunma istikrarı ile Arjantin'in tecrübesi ve hücumdaki bireysel kalitesi, finalin iki ana belirleyicisi olacak.
La Roja, oyunu kontrol ederek Arjantin'i kendi yarı alanına çekmeye çalışacak. Son şampiyon ise Messi'nin yaratıcılığı, orta sahadaki mücadele gücü ve maçların son bölümündeki direnciyle üst üste ikinci kez kupaya uzanmayı hedefleyecek.
New York New Jersey Stadı'ndaki finalin ardından ya İspanya ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da Arjantin kupasını koruyarak tarihindeki dördüncü yıldızı kazanacak.
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