Darío Osorio

OSORIO İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Trabzonspor'un kanat transferindeki en sıcak süreçlerinden birini Darío Osorio oluşturuyor. Bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Şilili futbolcu için Danimarka kulübüne 14 milyon euro teklif etti ancak bu rakam yeterli bulunmadı.

Yönetim, kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken önceliği Osorio'yu ikna etmeye verdi. Midtjylland'dan izin alınmasının ardından oyuncuyla yapılan görüşmede yüksek bir maaş önerildi. Cazip teklif sonrasında 1,84 metre boyundaki sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bordo-mavililer, Osorio'nun karar sürecini hızlandırmak için yeni transfer Aral Şimşir'i de devreye sokacak. Midtjylland'da Osorio ile birlikte forma giyen Aral'ın, eski takım arkadaşına Trabzonspor, şehir ve kulübün hedefleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Osorio'nun teklifi kabul etmesi halinde Trabzonspor, Midtjylland'a yeni bir teklif sunacak. Yönetimin 15 milyon euronun üzerindeki rakamları değerlendirdiği ve oyuncudan olumlu yanıt gelmesi durumunda transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planladığı kaydedildi.