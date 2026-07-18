Trabzonspor'da transfer düğümü! Üç yıldızdan biri gelecek
Trabzonspor, kanat transferinde Viktor Tsygankov, Darío Osorio ve Gianluca Prestianni için yürüttüğü temaslarda kritik aşamaya geldi. Bordo-mavililer, şartların oluşması halinde üç futbolcudan birini kadrosuna katacak. Tsygankov yeniden kapıyı açarken Osorio görüşmeleri hız kazandı, Prestianni için ise Arjantin’den dikkat çeken bir iddia geldi.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor, kanat transferinde karar aşamasına yaklaştı. Bordo-mavili yönetim, Viktor Tsygankov, Darío Osorio ve Gianluca Prestianni gündemlerini aynı anda değerlendirirken maliyet, oyuncuların Trabzonspor'a yaklaşımı ve kulüplerin talepleri yapılacak tercihte belirleyici olacak.
Üç futbolcu için de farklı gelişmeler yaşanırken yönetimin, transfer şartları en uygun hale gelen isimle anlaşma sağlamayı hedeflediği öğrenildi. Tsygankov'un yeniden görüşmeye hazır olduğunu bildirmesi, Osorio'nun Trabzonspor'a sıcak bakması ve Prestianni için Arjantin basınında çıkan transfer iddiası kanat yarışını kızıştırdı.
TSYGANKOV YENİDEN KAPIYI AÇTI
Trabzonspor'un daha önce uzun süre görüşme yürüttüğü ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attığı Viktor Tsygankov cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Avrupa'dan aldığı tekliflerin beklentisini karşılamaması üzerine menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a mesaj gönderen 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bordo-mavili kulüple yeniden görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Teknik ekibin Tsygankov hakkında hazırlayacağı değerlendirme sonrasında yönetimin Girona ile yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor. İspanyol ekibiyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Tsygankov'un, kulübünün küme düşmesinin ardından ikinci ligde forma giymek istemediği kaydedildi.
Girona'nın oyuncu için 15 milyon euro talep etmesi transferin önündeki en önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor. Tsygankov'un ekonomik haklarının yüzde 50'sinin Dinamo Kiev'de bulunması da kulüpler arasındaki pazarlık sürecini zorlaştırabilecek bir diğer başlık olarak dikkat çekiyor.
OSORIO İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLECEK
Trabzonspor'un kanat transferindeki en sıcak süreçlerinden birini Darío Osorio oluşturuyor. Bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Şilili futbolcu için Danimarka kulübüne 14 milyon euro teklif etti ancak bu rakam yeterli bulunmadı.
Yönetim, kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken önceliği Osorio'yu ikna etmeye verdi. Midtjylland'dan izin alınmasının ardından oyuncuyla yapılan görüşmede yüksek bir maaş önerildi. Cazip teklif sonrasında 1,84 metre boyundaki sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Bordo-mavililer, Osorio'nun karar sürecini hızlandırmak için yeni transfer Aral Şimşir'i de devreye sokacak. Midtjylland'da Osorio ile birlikte forma giyen Aral'ın, eski takım arkadaşına Trabzonspor, şehir ve kulübün hedefleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Osorio'nun teklifi kabul etmesi halinde Trabzonspor, Midtjylland'a yeni bir teklif sunacak. Yönetimin 15 milyon euronun üzerindeki rakamları değerlendirdiği ve oyuncudan olumlu yanıt gelmesi durumunda transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planladığı kaydedildi.
PRESTIANNI İÇİN ARJANTİN'DEN FLAŞ İDDİA
Kanat transferinde gündeme gelen bir diğer isim Benfica forması giyen Gianluca Prestianni oldu. Arjantin basını, Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Portekiz ekibiyle anlaşma sağladığını öne sürdü.
Haberde bordo-mavililerin Benfica'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, Prestianni'ye ise üç yıllık sözleşme sunacağı iddia edildi. Benfica'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazandığı belirtilen Arjantinli futbolcuya Trabzonspor'un yıllık 3 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.
Prestianni'nin bordo-mavili kulüpte başarılı olmak istediğini söylediği de Arjantin basınındaki haberlerde yer aldı. Ancak Trabzonspor ve Benfica cephesinden transferin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
1,66 metre boyundaki genç futbolcunun Benfica'dan ayrılık kararında 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırmasının etkili olduğu öne sürüldü. Prestianni'nin Şampiyonlar Ligi'nde Vinícius Júnior ile yaşadığı olay sonrasında aldığı ceza nedeniyle Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer alamadığı belirtildi.
ÜÇ TRANSFERDE ÜÇ FARKLI SENARYO
Trabzonspor'un önündeki üç kanat seçeneği farklı transfer şartları taşıyor. Tsygankov, tecrübesi ve yeniden görüşmeye hazır olmasıyla öne çıkarken Girona'nın 15 milyon euroluk talebi ve Dinamo Kiev'in sahip olduğu yüzde 50'lik hak süreci zorlaştırıyor.
Osorio transferinde ise Trabzonspor ile futbolcu arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi bordo-mavililerin elini güçlendiriyor. Midtjylland'ın bonservis beklentisi yüksek olmasına rağmen yönetimin teklifini artırmaya hazır olması, Şilili oyuncuyu listenin en somut adaylarından biri haline getiriyor.
Prestianni cephesinde Arjantin basını transferin tamamlanma aşamasına geldiğini yazsa da kulüplerden resmi açıklama gelmemesi belirsizliği koruyor. Genç yaşı ve gelecek vadeden profiliyle dikkat çeken Arjantinli futbolcu, aynı zamanda üç aday arasında en yüksek bonservis bedeliyle anılan isim konumunda bulunuyor.
SON KARARI TEKNİK EKİP VERECEK
Trabzonspor yönetimi, teknik ekibin hazırlayacağı rapor doğrultusunda üç futbolcudan biri için bütün şartları zorlayacak. Tsygankov'un yeniden devreye girmesi, Osorio'nun bordo-mavili formaya sıcak bakması ve Prestianni için ortaya atılan anlaşma iddiası karar sürecini daha da kritik hale getirdi.
Bordo-mavililerin tercihini hangi oyuncudan yana kullanacağı; bonservis bedeli, maaş maliyeti, oyuncunun takıma katılma isteği ve gelecek dönemde sağlayabileceği sportif ve ekonomik katkıya göre şekillenecek.