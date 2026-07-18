Aslı Baykal’dan Özel ve Kılıçdaroğlu’na vefa göndermesi

CHP'DEKİ VİTRİN SİYASETİNE "GÖSTERİŞ" TEPKİSİ

Aslı Baykal, paylaşımına gösterişe ilişkin dini bir hatırlatmayla başladı.

"Peygamber Efendimiz, gösterişi 'gizli şirk' olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor." ifadelerini kullanan Baykal, cenaze törenindeki görünürlük yarışına tepki gösterdi.

Baykal, annesini uğurlarken çevresindeki insanların gerçek tutumlarını bir kez daha gördüğünü belirterek şunları kaydetti: