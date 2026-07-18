Aslı Baykal’dan Özel ve Kılıçdaroğlu’na vefa göndermesi
Olcay Baykal’ın cenazesinin ardından paylaşım yapan Aslı Baykal, ailesinin zor günlerinde yanlarında olmayanların törende ön safta yer almasına tepki gösterdi. İsim vermeyen Baykal’ın “Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır” sözleri, gözleri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’na çevirdi.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninin ardından paylaşım yapan kızı Aslı Baykal, ailenin zor günlerinde yanlarında olmayanların cenazede en ön safta yer aldığını belirtti. Baykal'ın isim vermeden yaptığı sert eleştirilerin, törende yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğu değerlendirildi.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması dikkat çekti. Aralarında uzun süredir siyasi gerilim bulunan iki ismin zoraki tokalaşması ve üzerlerinde "Genel Başkan" yazılı çelenklerin tören alanında yer alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SERT ÇIKIŞ
Deniz Baykal ile Olcay Baykal'ın kızı Aslı Baykal, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Baykal, açıklamasında herhangi bir isim kullanmadı. Ancak ailenin yıllarca yaşadığı zorlu süreçlerde yanlarında bulunmayan kişilerin cenaze töreninde en önde yer aldığını söylemesi, gözleri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.
"ZOR GÜNLERDE YOKTULAR, EN GÖRÜNÜR ANDA ÖNDELER"
Aslı Baykal, annesiyle birlikte zor günlerden geçtikleri dönemde kendilerini aramayan, kapılarını çalmayan ve hatta kendilerini inciten kişilerin cenaze töreninde ön saflarda yer aldığını belirtti.
Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor."
Bu sözler, cenaze törenindeki görüntüler üzerinden CHP'nin mevcut ve eski yönetimine yönelik açık bir vefa eleştirisi olarak yorumlandı.
CHP'DEKİ VİTRİN SİYASETİNE "GÖSTERİŞ" TEPKİSİ
Aslı Baykal, paylaşımına gösterişe ilişkin dini bir hatırlatmayla başladı.
"Peygamber Efendimiz, gösterişi 'gizli şirk' olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor." ifadelerini kullanan Baykal, cenaze törenindeki görünürlük yarışına tepki gösterdi.
Baykal, annesini uğurlarken çevresindeki insanların gerçek tutumlarını bir kez daha gördüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır. Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim."
"VEFA KAMERALARIN ÖNÜNDE GÖRÜNMEK DEĞİLDİR"
Aslı Baykal, vefanın cenazelerde kameraların karşısına geçmekle değil, zor zamanlarda insanların yanında bulunmakla gösterileceğini vurguladı.
"Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir." diyen Baykal, annesi Olcay Baykal'ın hayatı boyunca gösterişten uzak, onurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.
Baykal, annesinin makamlara değil insanlığa değer verdiğini belirterek, "Annem bunu hayatı boyunca yaşayarak gösterdi. Gösterişten uzak durdu. Makamlara değil, insanlığa değer verdi. Sessiz ama onurlu bir hayat yaşadı." ifadelerini kullandı.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA "OBJEKTİF" MESAJI
Aslı Baykal'ın paylaşımındaki en dikkat çekici bölüm ise cenaze töreninde kameraların karşısında ön safta yer alan isimlere yönelik sözleri oldu.
Baykal, "Samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Onu uğurlarken bir kez daha anladım ki; samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur. Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır."
İsim vermeden yapılan açıklama, cenaze töreninde objektiflerin karşısında yer alan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir gönderme olarak değerlendirildi.