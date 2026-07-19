Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesine yönelik kurulmuş mevcut çalışma gruplarına bağlı, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA RAPORLANACAK

Çalışma gruplarında operasyonel etkililiğin iyileştirilmesi ve risk değerlendirmesi amacıyla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları ile bağlantılı olarak ve ihtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel düzeyde devam eden vakalar ile ilgili görüşmeler yapılmasına imkân sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.

Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ile stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu, uygulamadaki sorunlar ve öneriler Cumhurbaşkanlığı'na raporlanacak

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi