Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu, Ahbap adına bira ve otel markası tescil ettirdi
Depremzedelere yardım bahanesiyle yüz milyonlarca lira toplayan Ahbap Derneği'nin ticari bir oluşuma dönüşmek için yaptığı girişimler deşifre oldu. Haluk Levent'in İzmir'deki bir şarap fabrikasına ortak olduğu belirlenirken, dernek adına "Ahbap Bira", "Ahbap Kahve", "Ahbap Su" ve "Ahbaphane" markaları için de tescil başvuruları yapıldığı ortaya çıktı.
Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.
Banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneği'yle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler veren Kaya, Haluk Levent'in ticari ilişkilerini de anlattı.
Kaya ifadesinde, "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış" dedi.
ŞARAP FABRİKASINA GİZLİ ORTAK
Bu ifade kapsamında yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçelan Köyü'nde faaliyet gösteren ve yıllık 4 milyon litre üretim kapasitesine sahip Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye gizli ortaklık için milyonlarca lira aktardığı ortaya çıktı.
Akberg Wine'ı Anadolu'nun yerel üzümlerini yenilikçi yöntemlerle işleme vaadiyle kuran Güney Köse'nin, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Utrechtsestraat Caddesi'nde milyonlarca lira harcayarak açtığı şarap evinin ise kısa süre önce iflas ettiği anlaşıldı. Haluk Levent tarafından gizli ortaklık vaadiyle hesaplarına milyonlarca lira aktarıldığı MASAK raporlarıyla belirlenen Güney Köse, suçlamaları reddetti.
AHBAP ADINA BİRA MARKASI
Depremzedelere yardım bahanesiyle yüz milyonlarca lira toplayan Ahbap Derneği'nin ticari bir oluşuma dönüşmek için yaptığı girişimler de deşifre oldu. Ahbap Derneği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na çeşitli ticari faaliyetlerde bulunabilmek için çok sayıda marka tescili yaptırdığı belirlendi.
Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Ahbap Derneği'nin logosu ile "Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" sloganı kullanılarak alınan Ahbap Bira markası oldu. Bu marka tescili ile derneğin biranın yanı sıra maden suları, meyve suları, enerji ve proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri üretmek için de lisans aldığı öğrenildi.
OTEL VE KAFE İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI
Ayrıca Ahbap Kahve ve Ahbap Su için de marka tescili yaptırılırken, Ahbaphane markası ile yeme içme mekanları, oteller, kreşler ve hayvanlar için barınaklar kurulmasının hedeflendiği görüldü.
Ahbap Derneği'nin 2017 yılında kurulmasının ardından ilk marka başvurusunun 2018'de yapıldığı, Ahbap Bira markasına ilişkin başvurunun ise 2022 yılında gerçekleştirildiği belirlendi.
VEKİLLİK İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK
Haluk Levent'in Ahbap'ı ticari bir oluşuma dönüştürmek için yaptığı girişimler büyük tepki toplarken, dernek adına marka tescili yapan patent firmasının vekillik iptali için başvuracağı öğrenildi.
Haber: Ümit Erkan DEMİRCAN-Barış ŞİMŞEK