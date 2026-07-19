Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneği'yle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler veren Kaya, Haluk Levent'in ticari ilişkilerini de anlattı.

Kaya ifadesinde, "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış" dedi.