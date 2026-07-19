Kacır, teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim faaliyetleri ile gerekli idari işlemlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirterek, sağlanan teşviklerin geri ödenmesine yönelik hususlar ile yatırımcılara uygulanacak diğer müeyyidelerin BYD yatırımı için de geçerli olduğunu kaydetti. Bakan Kacır, "Tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri teminat altına alınmıştır" diye konuştu.

FAİZİYLE GERİ ALINACAK Proje bazlı yatırımları teşvik mevzuatına göre, BYD'nin Manisa'da kurmayı taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık otomotiv fabrikası yatırımından vazgeçmesi üzerine şirketin devlete sunduğu teminat mektuplarının devreye sokulması ve gümrük vergisi muafiyetiyle Türkiye'ye getirdiği araçlar için ödemediği tüm vergilerin gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekiyor. BYD, yatırım taahhüdüyle Çin'den getirdiği araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu. Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle araçlar normal tarifeden vergilendirilerek kamunun uğradığı vergi kaybı da tazmin edilecek.