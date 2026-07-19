Depremzedeler konuştu: Ahbap propagandası yapan, Haluk Levent'i yücelten ve devleti karalayan isimler yargılanmalı...
Depremzedeler, milletin duygularını suistimal ederek topladıkları bağışlarla vurgun yapan Ahbapçılara tepkili: Haluk Levent bizim ahımızı aldı. Ahbap’ı köpürterek devleti kötüleyenler, Levent gibi bir kumarbazı iyilik meleği gibi parlatanlar da yargılanmalı...
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasının ardından Sabah'tan Ali Altuntaş- Murat Karaman-İbrahim Güneş'in ortak haberine göre, depremzedeler Ahbap ve şakşakçılarına tepki gösterdi.
Hatay'da ailesiyle birlikte enkazdan kurtarılan ve şimdi TOKİ'nin yaptığı yeni evinde mutlu bir hayat süren 4 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık: Haluk Levent'e dernek çalışmaları noktasında hiçbir zaman inanmadım. Göstermelik birkaç ev yaptılar. Depremzedeler için topladıkları milyarları kumarda harcadılar. İnsanların duygularıyla oynadılar, depremzedelerin ahını aldılar. Depremzedelerin elleri iki cihanda Ahbap'ın yakasında olacak. Burada tek suçlu tabii ki o değil. Ona destek verenler de onun kadar suçlu. Çünkü sürekli devleti kötülediler. Devletimizin bize her zaman sahip çıkacağını biliyorduk. Evimiz bize güven veriyor. Zor günler geçirdik ama sonu mutlu etti. Çünkü başımızda dünya lideri bir Cumhurbaşkanınız vardı. Hangi sözü verdiyse hepsini tuttu. Allah devletimizden razı olsun.
Kahramanmaraşlı depremzede Hidayet Parlak: Devletimiz tüm kurumları ile yanımızda oldu. AFAD, Kızılay ve Mehmetçiğimiz canla başla mücadele etti. Konteyner kentte kaldığımız dönemde aşevleri kuruldu, istediğimiz zaman sıcak yemek alabildik. Yardımlar aralıksız devam etti. AFAD ve Kızılay'ın yaptıkları inkâr edilemez. O dönemde bazı çevreler bu kurumları yıpratmaya çalıştı. Biz Ahbap Derneği'nden bir kuruş yardım görmedik. Bütün desteği AFAD'dan, Kızılay'dan ve devletimizin diğer kurumlarından aldık. Öncelikle güveneceğimiz yer devletimizin kurumları.
Kahramanmaraşlı depremzede Sevgi Parlak: Devletimiz bizi bir gün bile mağdur etmedi. Ev kiralarımızı AFAD karşıladı. Sonrasında evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Bunları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bugün de sahada gece gündüz çalışan ekipler var. Merak eden kimlerin çalıştığını, yapılan konutları kendi gözleriyle görsün. Ahbap soruşturmasında ise suçu olan varsa elbette hukuk önünde hesabını vermelidir.
YANIMIZDA AFAD VE KIZILAY VARDI
Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Dağ: Deprem sürecinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir yardım almadık. Yardımı devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan gördük. O zor günlerde yanımızda AFAD ve Kızılay vardı. Depremzedeler için yapılan bağışlar milletimizin emanetidir. Ancak Haluk Levent bu emanetleri kumara ve bahse yatırmış. Haluk Levent kadar, onun gibi bir kumarbazı iyilik meleği gibi parlatanlar da yargılanmalı. Levent ne kadar suçluysa ona sahip çıkanlarda o kadar suçlu. Levent'i ve Ahbap'ı köpürterek yardımlar için adres gösterenler yargılanmalı. Çünkü onlar depremzedelere gelecek olan yardımların önüne geçtiler. Milyonların iç edilmesine neden oldular. Bu olayla şunu çok iyi anladık. Demek ki devletten başka kimseye güvenmeyeceğiz.
DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN HER TÜRLÜ ŞEYİ YAPTILAR
Kilisli depremzede esnaf Mehmet Metin Karakuş: Burada devletimizden başka herhangi birini görmedik. Devletimiz ve devletimize bağlı kuruluşlar, AFAD, Kızılay ve diğer STK'ları gördük. Ama muhalefet etmek isteyen bir kesim devleti itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her çabayı yaptı. "Devlet yok, Ahbap var" dediler. İnsanların duygularından faydalanıp paralarını toplayıp, kumarda ve sefahatte kullanan kişi çıkıp doğruyu söylemek zorunda kaldı. Bugün gelinen noktada o kişilere destek verenlerin de bu işin ortağı olduğu ortada. Depremzedeler için devletin yaptıkları belli. Cumhurbaşkanımız yeniden şehirler kurup burada tarih yazdı.
CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ DESTEKLEDİ
Kilisli depremzede esnaf Mehmet Tunç: Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ama Ahbap diye bir şey görmedik. O zaman "Ahbap var, devlet yok" diyen arkadaşlara söylüyorum. Bu tür derneklere itibar etmeyin. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, bize gereken desteği verdi.Yeni dükkânıma da geçtim. Her şey çok güzel oldu. Söz verdiler ve yaptılar.
DUYGULARI İSTİSMAR ETTİLER
Kilisli depremzede esnaf Ali Culhaoğlu: Maalesef insanların duyguları istismar edildi. Haluk Levent tek başına değil, kendisini büyütenler, önünü açanlar olmasa böyle büyümezdi. Ahbap Derneği soruşturması doğru bir karar ve sonuna kadar gidilmesi gerekir. Buna yol gösterenler veya devletin imkânlarını kullanarak yardım edenler varsa cezasını çekmelidir.
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu savunması!
Dolandırıcılık ülke sınırlarını aştı