Kahramanmaraşlı depremzede Sevgi Parlak: Devletimiz bizi bir gün bile mağdur etmedi. Ev kiralarımızı AFAD karşıladı. Sonrasında evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Bunları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bugün de sahada gece gündüz çalışan ekipler var. Merak eden kimlerin çalıştığını, yapılan konutları kendi gözleriyle görsün. Ahbap soruşturmasında ise suçu olan varsa elbette hukuk önünde hesabını vermelidir.





YANIMIZDA AFAD VE KIZILAY VARDI Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Dağ: Deprem sürecinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir yardım almadık. Yardımı devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan gördük. O zor günlerde yanımızda AFAD ve Kızılay vardı. Depremzedeler için yapılan bağışlar milletimizin emanetidir. Ancak Haluk Levent bu emanetleri kumara ve bahse yatırmış. Haluk Levent kadar, onun gibi bir kumarbazı iyilik meleği gibi parlatanlar da yargılanmalı. Levent ne kadar suçluysa ona sahip çıkanlarda o kadar suçlu. Levent'i ve Ahbap'ı köpürterek yardımlar için adres gösterenler yargılanmalı. Çünkü onlar depremzedelere gelecek olan yardımların önüne geçtiler. Milyonların iç edilmesine neden oldular. Bu olayla şunu çok iyi anladık. Demek ki devletten başka kimseye güvenmeyeceğiz.

DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN HER TÜRLÜ ŞEYİ YAPTILAR Kilisli depremzede esnaf Mehmet Metin Karakuş: Burada devletimizden başka herhangi birini görmedik. Devletimiz ve devletimize bağlı kuruluşlar, AFAD, Kızılay ve diğer STK'ları gördük. Ama muhalefet etmek isteyen bir kesim devleti itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her çabayı yaptı. "Devlet yok, Ahbap var" dediler. İnsanların duygularından faydalanıp paralarını toplayıp, kumarda ve sefahatte kullanan kişi çıkıp doğruyu söylemek zorunda kaldı. Bugün gelinen noktada o kişilere destek verenlerin de bu işin ortağı olduğu ortada. Depremzedeler için devletin yaptıkları belli. Cumhurbaşkanımız yeniden şehirler kurup burada tarih yazdı.