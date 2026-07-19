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Beşiktaş’ın anlaştığı Mısırlı yıldız attığı gollerle adını hep zirveye yazdırdı: Rekorların adamı Salah

Premier Lig’de Chelsea ve Liverpool formaları giyen 34 yaşındaki dünya yıldızı Mohamed Salah, İngiltere’de kırılmadık rekor bırakmadı.

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Beşiktaş’ın anlaştığı Mısırlı yıldız attığı gollerle adını hep zirveye yazdırdı: Rekorların adamı Salah

Beşiktaş'ın anlaştığı Mohamed Salah, Premier Lig'de adeta kırılmadık rekor bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu, Premier Lig tarihinde en fazla sol ayağıyla gol atan oyuncu (155 gol). 4 kez Gol Kralı olan iki oyuncudan biri olan Salah, 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol katkısı yapan oyuncu konumunda (47-29 gol, 18 asist, 2024/25).

Mohamed Salah Premier Lig'de 155 sol ayak gol rekoruyla tarihe geçti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Mohamed Salah Premier Lig'de 155 sol ayak gol rekoruyla tarihe geçti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Premier Lig açılış haftalarında en fazla gol atan oyuncu (9 gol). Bir kulüp adına en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Salah, (Liverpool formasıyla 284 gol katkısı) Premier Lig tarihinde 10+ gol ve 10+ asist yaptığı en fazla sezon sayısına sahip futbolcu (6 sezon)...

Beşiktaş’ın anlaştığı Mısırlı yıldız attığı gollerle adını hep zirveye yazdırdı: Rekorların adamı Salah-3

EN ÇOK GOL ATAN AFRİKALI

Salah, Premier Lig tarihinde üst üste 4 sezonda hem 10+ gol hem 10+ asist üreten ilk ve tek oyuncu. İngiltere'nin en üst liginde en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi. Premier Lig tarihinde Manchester United deplasmanında hattrick yapan ilk oyuncu (Old Trafford, Ekim 2021). Salah, Premier Lig'de tarihinde Manchester United'a tek sezonda 5 gol atan ilk oyuncu (2021/22). İlk sezonunda (2017/18) 32 gol atarak, o dönem 38 maçlık sezon rekorunu kırdı. Bu rekor daha sonra Erling Haaland tarafından geçildi.

Beşiktaş’ın anlaştığı Mısırlı yıldız attığı gollerle adını hep zirveye yazdırdı: Rekorların adamı Salah-4

ÖZEL BİR FUTBOLCUSUN SENİ İSTİYORUZ

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah, dün teknik direktör Vincenzo Italiano ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan teknik adamın bu görüşmede, "Sen çok özel bir futbolcusun. Beşiktaş ile bu sezon hedefimiz şampiyonluk ve senin de bu güzel ekipte olmanı istiyorum" dediği öğrenildi.

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