Beşiktaş'ın anlaştığı Mohamed Salah, Premier Lig'de adeta kırılmadık rekor bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu, Premier Lig tarihinde en fazla sol ayağıyla gol atan oyuncu (155 gol). 4 kez Gol Kralı olan iki oyuncudan biri olan Salah, 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol katkısı yapan oyuncu konumunda (47-29 gol, 18 asist, 2024/25).

Mohamed Salah Premier Lig'de 155 sol ayak gol rekoruyla tarihe geçti. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Premier Lig açılış haftalarında en fazla gol atan oyuncu (9 gol). Bir kulüp adına en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Salah, (Liverpool formasıyla 284 gol katkısı) Premier Lig tarihinde 10+ gol ve 10+ asist yaptığı en fazla sezon sayısına sahip futbolcu (6 sezon)...