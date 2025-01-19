Lawrence sürprizi! Beşiktaş, Rangers’ın 10 numarası için harekete geçti

Teknik direktörlük koltuğuna Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'i oturtan Beşiktaş transferde de atağa kalktı. Siyah-Beyazlılar'ın Rangers'ın yıldızı için harekete geçtiği iddia edildi.

Kartal, İskoçya temsilcisi Rangers'ın 31 yaşındaki orta sahası Tom Lawrence ile ilgileniyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Ole Gunnar Solskjaer, eski öğrencisini takımında görmek istiyor. Tecrübeli oyuncu, Manchester United'ın altyapısında oynadığı sırada Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmıştı.

23 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş, bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor. Lawrence, bu sezon Rangers'ta 15 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 6.7 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Lawrance, Rangers dışında Derby, Ipswich Town, Blackburn, Cardiff ve Leicester gibi takımların formasını giydi. Tecrübeli futbolcu, Galler Milli Takımı'nda 23 kez forma giyerken 3 kez fileleri havalandırdı.

394 MAÇ 77 GOL 57 ASİST

Tom Lawrance kariyerinde 77 gol atarken 57 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.