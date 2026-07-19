Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kan donduran itiraflar... Cihazlar söküldü ekipler engellendi! Talimat Gülen'den

Ayrıca SKYMAP IIIC ve MINTURN isimli cihazların da kayıp olduğu sonradan anlaşıldı.

Askeri heyetten Aydın Özsıcak'ın enkazdan " hatıra amaçlı parça almak istediği ", diğer personelin ise buna engel olduğu yönündeki beyanlar, karartma şüphesini gözler önüne serdi.

Helikopterin enkazına ulaşılmasını kasten geciktiren istihbaratçıların ve uçuş verilerini yok eden kaza kırım uzmanlarının ifadeleri kan dondurdu.

Daha da vahimi, şubede görevli bir diğer memur İlyas Uçar'ın kazanın yerini 1,5 kilometre gibi çok yakın bir sapmayla tespit etmesine rağmen, kurum koridorlarında ısrarla "benim bulduğum adrese gitmiyorlar" diyerek sitem ettiği ortaya çıktı .

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü İdari Büro Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Kaya , "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık, sağ ve hastaneye götürülüyor" şeklindeki asılsız bilgi notunu kendisinin yazmadığını, bu notun Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in baskısı ve emriyle sisteme girilerek bütün Türkiye'ye servis edildiğini açıkladı.

Olayın ardından günlerce süren ve fiyaskoya dönüşen arama kurtarma çalışmalarının perde arkasındaki kasıtlı istihbarat zafiyeti de ifadelerle netleşti.

Olay günü bölgede uçuş yapan savaş uçağı pilotlarının örgütün mahrem imamlarıyla olay öncesi gizli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

SAVAŞ UÇAKLARININ ORADA NE İŞİ VARDI

Helikopterin düşmesine neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarının pilotları da soruşturma kapsamında sorgulandı.

Olay günü bölgede uçuş yapan F-4 ve F-16 pilotları Ali Armağan, Ahmet Turan, Tezcan Kaymaz ile Sedat Kılıçaslan, genel olarak suçlamaları reddederek uçuşların rutin eğitim faaliyeti olduğunu savundu.

Pilotlar, kötü hava şartlarına dikkat çekerek, "sonik patlama veya türbülans ile bir helikopterin düşürülmesinin teknik olarak imkansız veya çok zayıf bir ihtimal olduğunu" öne sürdü.

Fakat istihbarat raporları, olay anında F-4 savaş uçağının radardan belirli bir süre kaybolduğunu, ani alçalıp yükselmeler yaptığını ve bu manevraların helikopteri düşürmüş olabileceği şüphesini barındırdığını vurguladı.