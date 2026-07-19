Tuğrul Uğur ve Atilla Uğur



Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı, güvenlik alanında da özel personel istihdamının dikkat çekici olduğu belirtildi.



SAVUNMA SANAYİİ VE ÖZEL GÜVENLİK BAĞLANTISI AİLE FİRMALARI DİKKAT ÇEKTİ



Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve özel güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Pakize Uğur ve Tuğrul Uğur'un kurucu ortakları arasında yer aldığı Netsav Savunma Sanayi ile Pakize Uğur'un ortaklığı bulunan Zırh Koruma ve Özel Güvenlik şirketleri, ailenin geçmişten bu yana güvenlik ve savunma sanayii alanıyla temasını göstermesi bakımından dikkat çekti.

Rapora göre ayrıca Oğuzhan Uğur'un 2008-2009 yılları arasında Netsav Savunma ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarından sigortalı gösterildiği bilgisi de yer aldı. Bu kayıtlar, Babala TV öncesinde aileye ilişkin ticari ağın güvenlik ve savunma alanındaki şirketlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.



Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı belirtilirken, güvenlik alanında Çeçen asıllı personel istihdam edildiği de rapora yansıdı. Analizde, medya faaliyeti yürüten bir yapının arka planında savunma sanayii, özel güvenlik şirketleri ve güvenlik personeli bağlantılarının bulunması dikkat çeken kurumsal unsurlar arasında değerlendirildi.



OĞUZHAN UĞUR'UN "HIRSIZLIK" KAYDI VE KRİPTO VARLIK DETAYI RAPORA GİRDİ



Yapılan tespitlere göre, Oğuzhan Uğur'a ilişkin UYAP kaydı da dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Rapora göre Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu başlık, raporda adli bir mahkûmiyet olarak değil, geçmiş tarihli UYAP kaydı kapsamında yer aldı.



Tuğrul Uğur'a ilişkin bölümde ise kripto varlık hesabı detayı öne çıktı. Raporda, Tuğrul Uğur'un BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. nezdinde hesap sahibi olduğu bilgisi yer aldı. Bu tespit, şirketler, taşınmazlar, lüks araç kaydı ve yoğun para transferleriyle birlikte değerlendirilen varlık yönetimi başlıkları arasında gösterildi.



Raporda, grubun geleneksel gelir ve yatırım kanallarının yanı sıra dijital finansal araçlarla da temasının bulunduğu değerlendirilirken; Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin mali profilinin yalnızca medya gelirleriyle sınırlı olmadığı, taşınmaz, araç, kripto varlık ve şirketler arası yoğun transfer trafiğiyle çok katmanlı bir finansal görünüm ortaya koyduğu kaydedildi.