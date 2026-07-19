MASAK Uğur aile şirketlerini mercek altına aldı! Babala TV ve Babalayka Film radara takıldı: Milyonlar kazanıp vergi ödemediler
MASAK, Ahbaplar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un aile şirketlerini incelemeye alındı. Raporda, Babala TV, Babalayka Film ve Uğur ailesiyle ilişkili şirketlere yönelik çarpıcı tespitlere yer verildi. Buna göre, kara para soruşturması yürütülen Gain Medya ile para trafiği dikkat çekerken Uğur'un tıpkı Haluk Levent gibi adına kayıtlı bir araç olmadığı belirlendi. Öte yandan uzmanlar yüksek ciroların kayda geçtiği şirketlerin sıfır beyan etmesinin ciddi mali usulsüzlük şüphelerini barındırdığı değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve şirketleri soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
GAİN'DEN 45 MİLYON TL'Yİ AŞAN FON GİRİŞİ
Babala TV, Babalayka Film ve Uğur ailesiyle ilişkili şirketlere yönelik hazırlanan finansal analiz raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre grubun ana para trafiği büyük ölçüde Babala TV üzerinden yürütülürken; Gain Medya sözleşmeleri kapsamında 45 milyon TL'yi aşan fon girişi, YouTube gelirlerinde 2023 yılında 6,4 milyon TL'lik zirve, Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL gösterilen bir villa alımı, 2 binden fazla "iş avansı/avans iadesi" işlemi, aynı gün yatırılan 6,5 milyon TL nakit ve "araç alımı" açıklamasıyla yapılan 30 milyon TL'lik yapay bir işlem hacmi tespitlere yansıdı.
DEPREM VE SEÇİM YILI 2023 UĞUR AİLE FİRMALARINI MİLYONLUK DİLİME TAŞIDI
Grubun SGK kurumsal çalışan kayıtları incelendiğinde, personel sayısının firmanın dijital büyüme ve ciro grafiğiyle paralel bir artış gösterdiği net şekilde görüldü. Babala TV bünyesinde 2020 ile 2022 yılları arasında sigortalı çalışan sayısı oldukça sınırlı olduğu gözlendi.
Aynı dönemde çoğunlukla Oğuzhan Uğur ve Tuğrul Uğur kardeşler ile birkaç teknik/idari personel (ortalama 4 ila 6 kişi) sigortalı olarak gösterilirken firmanın Gain sözleşmeleri yaptığı 2023 yılından itibaren ise kurumsal kadrolaşmanın hız kazanarak, aktif sigortalı çalışan sayısı 2023'ten 2025'e en yüksek seviyesine çıktığı tespit edildi.
Uğur grubunun butik bir dijital yayın ekibinden içerisinde kameramanlar, kurgucular, idari asistanlar ve özel güvenlik personelleri barındıran geniş ölçekli bir medya yapım şirketine dönüştüğünü işaret eden kronolojik analizde, yoğun avans trafiği, yüksek tutarlı nakit girişleri ve aynı gün tekrarlanan milyonluk işlemlerin "riskli/izlemeye değer" nitelikte olduğu değerlendirildi.
BABALA TV MERKEZLİ FİNANSAL YAPI ÖRGÜTLENMESİ MERCEK ALTINDA
Uğur ailesi ve ilişkili şirketlere yönelik hazırlanan analiz raporunda Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım hattındaki şirket ortaklıkları, banka hareketleri, taşınmaz kayıtları ve ticari faaliyetler mercek altına alındı.
Raporda, grubun ana finansal trafiğinin büyük ölçüde Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti.'de Tuğrul Uğur'un yüzde 100 tek pay sahibi ve ortak olduğu, Oğuzhan Uğur'un ise Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'de yüzde 25 ortaklık payının bulunduğu kaydedildi.
Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı, güvenlik alanında da özel personel istihdamının dikkat çekici olduğu belirtildi.
SAVUNMA SANAYİİ VE ÖZEL GÜVENLİK BAĞLANTISI AİLE FİRMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve özel güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Pakize Uğur ve Tuğrul Uğur'un kurucu ortakları arasında yer aldığı Netsav Savunma Sanayi ile Pakize Uğur'un ortaklığı bulunan Zırh Koruma ve Özel Güvenlik şirketleri, ailenin geçmişten bu yana güvenlik ve savunma sanayii alanıyla temasını göstermesi bakımından dikkat çekti.
Rapora göre ayrıca Oğuzhan Uğur'un 2008-2009 yılları arasında Netsav Savunma ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarından sigortalı gösterildiği bilgisi de yer aldı. Bu kayıtlar, Babala TV öncesinde aileye ilişkin ticari ağın güvenlik ve savunma alanındaki şirketlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı belirtilirken, güvenlik alanında Çeçen asıllı personel istihdam edildiği de rapora yansıdı. Analizde, medya faaliyeti yürüten bir yapının arka planında savunma sanayii, özel güvenlik şirketleri ve güvenlik personeli bağlantılarının bulunması dikkat çeken kurumsal unsurlar arasında değerlendirildi.
OĞUZHAN UĞUR'UN "HIRSIZLIK" KAYDI VE KRİPTO VARLIK DETAYI RAPORA GİRDİ
Yapılan tespitlere göre, Oğuzhan Uğur'a ilişkin UYAP kaydı da dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Rapora göre Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu başlık, raporda adli bir mahkûmiyet olarak değil, geçmiş tarihli UYAP kaydı kapsamında yer aldı.
Tuğrul Uğur'a ilişkin bölümde ise kripto varlık hesabı detayı öne çıktı. Raporda, Tuğrul Uğur'un BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. nezdinde hesap sahibi olduğu bilgisi yer aldı. Bu tespit, şirketler, taşınmazlar, lüks araç kaydı ve yoğun para transferleriyle birlikte değerlendirilen varlık yönetimi başlıkları arasında gösterildi.
Raporda, grubun geleneksel gelir ve yatırım kanallarının yanı sıra dijital finansal araçlarla da temasının bulunduğu değerlendirilirken; Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin mali profilinin yalnızca medya gelirleriyle sınırlı olmadığı, taşınmaz, araç, kripto varlık ve şirketler arası yoğun transfer trafiğiyle çok katmanlı bir finansal görünüm ortaya koyduğu kaydedildi.
KARA PARA SORUŞTURMASININ MERKEZİNDEKİ GAİN'LE MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ
Raporda, Babala TV ve ilişkili şirketlerin gelir kalemleri arasında Gain Medya sözleşmeleri ile YouTube izlenme gelirleri öne çıktı.
Analize göre Gain Medya üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin 20 TL tutarında fon girişi gerçekleşti. Bu kapsamda 12 Haziran 2023'te Gain Medya A.Ş.'den Babala TV hesabına tek seferde 13 milyon 275 bin TL "sözleşme bedeli" açıklamasıyla transfer yapıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, GAİN Medya ve bağlı şirketler üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama suçları işlendiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma devam ederken Babala Tv ile Gain Medya arasındaki ticaret dikkat çekici bulundu.
YouTube gelirlerinde de dikkat çekici bir artış tespit edildi. Rapora göre 2020 yılında yaklaşık 265 bin TL seviyesinde olan YouTube gelirleri, Kılıçdaroğlu ile 2023 senesinde seçim öncesinde yapılan yayından elde edilen gelirlerle birlikte transferler 2023 yılında 6 milyon 425 bin 955 TL'ye ulaşarak zirve yaptı.
2024 ve 2025 yıllarında da milyon TL seviyesinde düzenli gelir akışının sürdüğü kaydedildi. Raporda, YouTube gelirlerinin ilk yıllarda ağırlıklı olarak Muse Görsel Sanatlar üzerinden, sonraki yıllarda ise Google Ireland ve Oğuzhan Uğur'un ortak olduğu Osis Yapım hattı üzerinden aktarıldığı belirtildi.
25 MİLYON TL BEDELLİ GÖSTERİLEN ÇEKMEKÖY ÖMERLİ'DEKİ LÜKS VİLLA
Analizde öne çıkan başlıklardan biri de Babala TV üzerine kayıtlı taşınmaz oldu. Rapora göre 5 Ocak 2024 tarihinde Babala TV şirket hesabından Emin Altuğ Özkan isimli kişiye tek seferde 25 milyon TL gönderildi. Bu ödeme ile Çekmeköy Ömerli'de bulunan River Oak Villaları projesinden bir villanın Babala TV tüzel kişiliği aktifine katıldığı öğrenildi.
Ancak Ömerli bölgesindeki villaların değerinin 100 milyon TL'den başladığı ve iki yıl önce şirket aktiflerine giren bu alımın "elden ne kadar ödendiğine" dair tespitin bilirkişi raporu ve soruşturma detaylarıyla ortaya çıkacağı öngörülüyor.
GAİN'DEN GELEN ÖDEME LÜKS ARACA GİTTİ
MASAK ve vergi müfettişlerinin mercek altına aldığı para trafiğinde, grup şirketleri ile şahıslar adına kayıtlı araçların alım satım bedelleri ve bu işlemlerin şüpheli finansal kaynakları tek tek deşifre edildi. İnceleme raporlarına göre, Babala TV adına 30 Nisan 2021 tarihinde alınan LAND ROVER Range Rover Sport marka lüks aracın, 2 Şubat 2024 tarihinde satıldığı resmi kayıtlara yansıdı.
Raporda grubun güncel araç envanteri incelendiğinde, dijital medya projelerinden elde edilen kurumsal hak edişlerin hızlıca lüks taşıtlara ve üst segment araçlara aktarıldığı görüldü. Gain Medya ile yapılan milyonluk sözleşmelerin hemen ardından, Babala TV şirket hesabına yatan milyonluk "Gain Ödemesi" havalesinden sadece iki gün sonra (5 Temmuz 2024), şirket aktifine HONDA ADV350A model güncel bir motosiklet tescil edildi.
Grubun bir diğer aktif lüks aracı 2019 edinimli AUDI A4 Babala TV envanterinde yer alırken; Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur'un kendi şahsı adına 2025 yılında satın aldığı BMW marka elektrikli lüks motosikleti ise %100 sahibi olduğu Babalayka Film şirketi kasasından peş peşe çekilen "iş avansları" ile finanse edildiği ortaya çıkarıldı. Uğur'un 2 binden fazla "avans" çekiminin ise muhasebe oyunları olarak ele alındığı belirtiliyor.
KENDİSİ ADINA KAYITLI HİÇBİR ARAÇ YOK
İnternet dünyasının popüler ismi Oğuzhan Uğur'un ise Ahbap Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent gibi şahsı adına sistemde kayıtlı hiçbir aktif aracın bulundurmaması raporun dikkat çeken son detayı oldu.
YÜKSEK CİROLARA RAĞMEN KAR VE MATRAH HANELERİ "SIFIR" ÇEKTİ
Maliye Bakanlığı (VEDOP) beyanname verileri üzerinde yapılan resmi kontrollerde, Babalayka Film'in 10.961.887,72 TL, Babala TV'nin ise bir başka dönemde 8.593.825,48 TL gibi milyonlarca liralık yüksek net satış ciroları yakalamış olmalarına rağmen, vergiye esas net kâr ve matrah hanelerini resmi olarak 0,00 TL (Sıfır) şeklinde beyan ettikleri dikkat çekti.
Uzmanlar şirketlerin kurumsal kimlikleri üzerinden sisteme işlenen bu verilerin ticari hacmin bu denli büyüdüğü dönemlerde kârlılığın tamamen sıfırlanması nedeniyle "agresif vergi planlaması", "yapay giderler vasıtasıyla matrah aşındırma" veya "şirket içi yoğun avans trafiğiyle stopaj vergilerinin bypass edilmesi" gibi ciddi mali usulsüzlük şüphelerini barındırdığını değerlendirerek, vergi tekniği açısından doğrudan resmi bir denetim/inceleme gerekçesi teşkil ettiğine dikkat çekiyor.