Sahipsiz köpekler 6 ay içinde barınaklara toplanacak: "Görevini yapmayan belediyelere acımak yok"

Yıllardır sokakları esir alan, başıboş köpek sorunu için açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı canlı yayında sokak güvenliği için geri sayımın başladığını ilan etti. Eski dönemin "topla, kısırlaştır, sokağa geri sal" mantığının yeni yasayla tamamen bittiğini hatırlatan Vali Gül, sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar ve doğal yaşam alanları olduğunu kesin bir dille belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

"KAYMAKAM YA DA ASKER TOPLAMAYACAK, BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPACAK!"

Vali Gül, sorumluluktan kaçmak için binbir dereden su getiren yerel yönetimlere görevlerini sert bir dille hatırlattı. "Köpekleri kaymakam, vali, emniyet ya da jandarma toplamayacak. Sahipsiz hayvanları toplamak kanunen belediyelerin görevidir" diyen Gül, her ilçede toplanan hayvan sayısının anlık olarak takip edilip bakanlığa raporlandığını açıkladı. İstanbul genelindeki mevcut performansla sokaklardaki tüm başıboş köpeklerin en geç 6 ay içinde toplanacağını müjdeleyen Vali Gül, hedefi daha da erkene çekmek için çalıştıklarını vurguladı.