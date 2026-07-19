Sahipsiz köpekler 6 ay içinde barınaklara toplanacak: "Görevini yapmayan belediyelere acımak yok"
İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı bir canlı yayında milyonların yüreğine su serpen tarihi açıklamayı yaptı: Sokaklardaki başıboş köpek terörü 6 ay içinde tamamen tarihe karışıyor. Görevin net bir şekilde belediyelerde olduğunu ilan eden Vali Gül, vatandaşı tehlikeyle burun buruna bırakan belediyelere açıkça gözdağı verdi: "Bir vatandaşın tırnağına zarar gelse, soruşturma iznini gözü kapalı veririz!"
Yıllardır sokakları esir alan, başıboş köpek sorunu için açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı canlı yayında sokak güvenliği için geri sayımın başladığını ilan etti. Eski dönemin "topla, kısırlaştır, sokağa geri sal" mantığının yeni yasayla tamamen bittiğini hatırlatan Vali Gül, sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar ve doğal yaşam alanları olduğunu kesin bir dille belirtti.
"KAYMAKAM YA DA ASKER TOPLAMAYACAK, BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPACAK!"
Vali Gül, sorumluluktan kaçmak için binbir dereden su getiren yerel yönetimlere görevlerini sert bir dille hatırlattı. "Köpekleri kaymakam, vali, emniyet ya da jandarma toplamayacak. Sahipsiz hayvanları toplamak kanunen belediyelerin görevidir" diyen Gül, her ilçede toplanan hayvan sayısının anlık olarak takip edilip bakanlığa raporlandığını açıkladı. İstanbul genelindeki mevcut performansla sokaklardaki tüm başıboş köpeklerin en geç 6 ay içinde toplanacağını müjdeleyen Vali Gül, hedefi daha da erkene çekmek için çalıştıklarını vurguladı.
GÖREVDEN KAÇAN BELEDİYEYE ACIMAK YOK: YOLUN SONUNA GELDİK!
İçişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce Türkiye genelinde görevini ihmal eden 3 belediyeye soruşturma izni verdiğini hatırlatan Vali Gül, İstanbul'daki belediye başkanlarına net bir uyarı gönderdi:
"Bu şu anlama geliyor: Artık yolun sonuna geldik. Herhangi bir ilçede bir vatandaşımızın tırnağına zarar gelse, o dosya önümüze geldiğinde İçişleri Bakanlığımızın soruşturma izni vermesiyle ilgili gözü kapalı olumlu görüş yazar göndeririz!"
"BUNUN HAYVANSEVERLİKLE İLGİSİ YOK!"
Sokaklardaki başıboşluğun hem insan hayatını riske attığını hem de hayvanların kendisi için büyük tehlike oluşturduğunu belirten Vali Gül, bu durumun sözde duyar kasan çevrelerin iddia ettiği gibi "hayvanseverlikle" hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti. Devletin kararlı duruşuyla İstanbul sokakları 6 ay içinde tamamen temizlenerek yeniden huzura kavuşacak.