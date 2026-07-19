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Trabzonspor dev satışı duyurdu! Oulai resmen Fiorentina'da

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geride kalan sezonda Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Ravynel Inao Oulai’nin Fiorentina’ya satışını resmen açıkladı. Bordo-mavililer, söz konusu anlaşmadan 26 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonusun yanı sıra yüzde 10 sonraki satıştan pay kazanacak.

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Trabzonspor dev satışı duyurdu! Oulai resmen Fiorentina'da

Transferin en hareketli takımı olan Trabzonspor, satış konusunda çok önemli bir adım daha attı. Karadeniz temsilcisi, bir süredir Fiorentina ile görüşmelerde bulunan Christ Ravynel Inao Oulai'nin İtalyan ekibine transfer olduğunu resmen duyurdu.

Christ Ravynel Inao OulaiChrist Ravynel Inao Oulai

Yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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