Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Kıbrıs konusunda 60 yıldır süren müzakerelerin başarısız olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, şunları söyledi:

"Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da belirttiği gibi, Kıbrıs sorunu bir statü sorunudur. Rum tarafı, bir Helen adasının hakimi, tek sahibi gibi görülürken, Türk tarafı azınlık statüsüne indirgenmek istenmektedir. Eşitlik olmadan masaya oturursanız, eşitlik olmadan kalkarsınız. Bu anlayışla 60 yıllık müzakere süreci başarısız olmuştur."

Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Rum tarafına "Kıbrıs Cumhuriyeti" statüsü vermesinin Kıbrıs sorununu oluşturduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği'nin de (AB) 2004'te benzer bir hataya düştüğünü hatırlattı.





"ÇOK BEKLERSİNİZ"

"BM bu hatayı yaptı, 2004'te AB de aynı hatayı tekrarladı. Şimdi bizden bu hatalarını yasallaştırmamızı bekliyorlar. Çok beklersiniz." diyen Ertuğruloğlu, AB'nin Kıbrıs meselesi konusunda tarafsız olamayacağına dikkati çekti.

AB'nin Kıbrıs meselesine burada bir Türk işgali varmış gibi yaklaştığı sürece gerçeklerden uzak kalınacağını vurgulayan Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara eşit statü verilmediği sürece çözüm olamayacağını kaydetti.

Ertuğruloğlu, KKTC dış politikasının iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü politikasından vazgeçmeyeceğini anlatarak, "Bizim devletimiz var, ana vatanımız var, askerimiz var. Kimse bizi kandırma umuduyla buraya gelmesin." diye konuştu.

"İNGİLTERE VE YUNANİSTAN GARANTÖRLÜK GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEDİ"

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusundaki "garantörler" konusuna da değinerek, "İngiltere ve Yunanistan tarih boyunca garantörlük görevini yerine getirmemiştir. Tek garantörlük görevini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesinin 1963'ten itibaren başlayan Rum saldırganlığı ve iki ortağın siyasi eşitliğinin yok sayılmasından kaynaklandığının altını çizen Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale hakkından vazgeçmeyiz. Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkı, Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmezdir. Biz de bundan asla vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"KIBRIS BARIŞ HAREKATI SORUNUN BAŞLANGICI DEĞİL, BİR ANLAMDA ÇÖZÜMÜDÜR"

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin 1963'te başladığını, bunu kabullenmeden, "Ada'ya Türkiye'yi 20 Temmuz 1974'te durup dururken müdahale etmiş" gibi gösteren yaklaşımların tarihi gerçekler ile asla bağdaşmadığını söyleyerek, "Kıbrıs Barış Harekatı sorunun başlangıcı değil, bir anlamda çözümüdür." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a müdahalesiyle Ada'daki Türk halkının bir soykırımdan kurtularak yeniden hayata tutunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, 52 yıl önce Mehmetçik ve Mücahit'in omuz omuza mücadelesiyle Kıbrıs'ın bir Helen adası olmasının engellendiğini belirtti.

Türk ordusunun saldırgan değil caydırıcı bir ordu olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, Türkiye'nin gücünün her alanda görüldüğünü vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanları rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını dile getirerek, Türkiye var olduğu sürece, Kıbrıs Türk halkının, bir daha tarihteki o acı günleri yaşamayacağını sözlerine ekledi.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel