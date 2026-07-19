Haluk Levent'ten Sevda Kurt paylaşımı! Ödenmemiş borcun protokolünü paylaştı evlilik yalanıyla ilgili tek kelime etmedi
Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren Sevda Kurt'un "yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım" iddiasının ardından Haluk Levent sosyal medya hesabından imzalı bir protokol paylaşarak kendisini savundu. Paylaştığı protokolde henüz borcu ödemediği görülen Levent kendini aklamaya çalıştı. Nitekim 80 milyon TL'lik iki taksidin ödeme tarihinin birinin 30 Temmuz diğerinin 31 Ağustos olduğu görüldü. Kurt ifadesinde Haluk Levent'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu ve bu nedenle güvendiğini öne sürdü ancak Levent bu iddialara yanıt vermedi.
Ahbap soruşturması kapsamında ifadesinin ardından serbest bırakılan Sevda Kurt'un adliyede verdiği beyanların ortaya çıkmasının ardından Haluk Levent'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
PAYLAŞTIĞI PROTOKOLDE ÖDEMELER İLERİ TARİHLERDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Levent Kurt'un evlilik vaadi iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Paylaştığı protokolde henüz borcu ödemediği görülen Levent kendini aklamaya çalıştı. Nitekim 80 milyon TL'lik iki taksidin ödeme tarihinin birinin 30 Temmuz diğerinin 31 Ağustos olduğu görüldü.
SOSYAL MEDYADAN FIRILDAK PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından "Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır" notuyla paylaşım yapan Levent, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarını reddetti. Paylaşımına taraflar arasında imzalandığını belirttiği protokolü de ekleyen Levent, Sevda Kurt'un verdiği 90 milyon TL ve bazı borçlar karşılığında protokol kapsamında alacağının 210 milyon TL olarak hükme bağlandığını savundu.
Levent ayrıca, 2023 yılında Sevda Kurt'tan 3 milyon dolar borç aldığını, kısa süre içerisinde ise 4,5 milyon dolar geri ödeme yaptığını öne sürerek, "MASAK raporları bunu doğrulamaktadır" ifadelerini kullandı.
Ancak Levent'in paylaşımı ile Sevda Kurt'un soruşturma dosyasındaki ifadeleri karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıklar dikkat çekiyor.
KURT: "90 MİLYON TL DOLANDIRILDIM"
Sevda Kurt ifadesinde, Haluk Levent'in ekonomik sıkışıklık yaşadığını söyleyerek kendisinden farklı tarihlerde para istediğini, bu süreçte çeşitli kişilerin hesaplarına milyonlarca liralık transfer yaptığını anlattı.
Kurt, yaklaşık 90 milyon TL maddi kayba uğradığını belirterek, "Haluk Levent tarafından dolandırıldım ve çok büyük maddi kayıp içerisindeyim" dedi.
LEVENT: "210 MİLYON TL ALACAĞI VARDI"
Haluk Levent ise paylaşımında farklı bir tablo çizdi. Levent, Kurt'un verdiği 90 milyon TL'nin protokole bağlandığını ve bu protokol kapsamında alacağın 210 milyon TL olarak düzenlendiğini savundu.
Bu yönüyle Kurt'un ifadesinde dile getirdiği yaklaşık 90 milyon TL'lik mağduriyet ile Levent'in açıkladığı 210 milyon TL'lik alacak tutarı arasında dikkat çeken bir fark bulunuyor.
GERİ ÖDEME KONUSUNDA FARKLI ANLATIMLAR
İki tarafın açıklamaları en çok geri ödeme konusunda ayrışıyor.
160 BİN DOLAR ALACAĞIM VAR
Haluk Levent, Sevda Kurt'tan aldığı 3 milyon dolara karşılık 4,5 milyon dolar geri ödediğini öne sürerken, Sevda Kurt ise ifadesinde protokole rağmen halen 160 bin dolar alacağının bulunduğunu ve ödemelerin sürekli ertelendiğini iddia etti.
LEVENT EVLİLİK İDDİASINA YANIT YOK
Sevda Kurt'un hakimlik ifadesinde yer alan en dikkat çekici iddialardan biri de Haluk Levent'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğu yönündeki beyanları oldu.
Kurt, Levent'in kendisine "Evleneceğiz, çocuk yapacağız" dediğini, annesi ve babasıyla tanıştığını, bu nedenle kendisine güvendiğini öne sürdü.Haluk Levent'in sosyal medya paylaşımında ise bu iddialara ilişkin herhangi bir değerlendirme yer almadı.
|Konu
|Sevda Kurt ifadesi
|Haluk Levent paylaşımı
|Borç ilişkisi
|Var
|Var
|Protokol
|Var
|Var
|Mağduriyet
|Yaklaşık 90 milyon TL
|210 milyon TL alacak hakkı oluştuğunu söylüyor
|Geri ödeme
|Hâlâ alacağı olduğunu söylüyor
|3 milyon dolar alıp 4,5 milyon dolar ödediğini iddia ediyor
|Dolandırıcılık
|Evet, dolandırıldığını söylüyor
|"Yalandır" diyerek reddediyor
|Evlilik vaadi
|Var diyor
|Hiç değinmiyor
|MASAK
|Değinmiyor
|MASAK'ın kendisini doğruladığını iddia ediyor
PROTOKOLÜ PAYLAŞTI
Levent'in paylaştığı belgede taraflar arasında imzalanmış bir protokol yer alıyor. Belgede 90 milyon TL'lik borç ilişkisine karşılık toplam 210 milyon TL'lik ödeme planı ve çeşitli vadeler bulunuyor.
Ancak söz konusu belge, taraflar arasındaki borç ilişkisini ortaya koyarken, paranın hangi koşullarda verildiği, geri ödemelerin hangi ölçüde yapıldığı ve dolandırıcılık iddialarının doğruluğu ise soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor.
DOSYADAKİ İDDİALAR VE SAVUNMA FARKLI
Soruşturma dosyasındaki Sevda Kurt ifadesi ile Haluk Levent'in kamuoyuna yaptığı son açıklama, özellikle borcun miktarı, geri ödemelerin durumu ve taraflar arasındaki ilişkinin niteliği konusunda birbirinden farklı anlatımlar içeriyor. Bu iddiaların doğruluğu ise yürütülen adli soruşturmanın sonucunda netlik kazanacak.