PAYLAŞTIĞI PROTOKOLDE ÖDEMELER İLERİ TARİHLERDE İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Levent Kurt'un evlilik vaadi iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Paylaştığı protokolde henüz borcu ödemediği görülen Levent kendini aklamaya çalıştı. Nitekim 80 milyon TL'lik iki taksidin ödeme tarihinin birinin 30 Temmuz diğerinin 31 Ağustos olduğu görüldü.

Haluk Levent'in sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)



SOSYAL MEDYADAN FIRILDAK PAYLAŞIM



Sosyal medya hesabından "Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır" notuyla paylaşım yapan Levent, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarını reddetti. Paylaşımına taraflar arasında imzalandığını belirttiği protokolü de ekleyen Levent, Sevda Kurt'un verdiği 90 milyon TL ve bazı borçlar karşılığında protokol kapsamında alacağının 210 milyon TL olarak hükme bağlandığını savundu.

Levent ayrıca, 2023 yılında Sevda Kurt'tan 3 milyon dolar borç aldığını, kısa süre içerisinde ise 4,5 milyon dolar geri ödeme yaptığını öne sürerek, "MASAK raporları bunu doğrulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ancak Levent'in paylaşımı ile Sevda Kurt'un soruşturma dosyasındaki ifadeleri karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıklar dikkat çekiyor.

KURT: "90 MİLYON TL DOLANDIRILDIM"

Sevda Kurt ifadesinde, Haluk Levent'in ekonomik sıkışıklık yaşadığını söyleyerek kendisinden farklı tarihlerde para istediğini, bu süreçte çeşitli kişilerin hesaplarına milyonlarca liralık transfer yaptığını anlattı.

Kurt, yaklaşık 90 milyon TL maddi kayba uğradığını belirterek, "Haluk Levent tarafından dolandırıldım ve çok büyük maddi kayıp içerisindeyim" dedi.