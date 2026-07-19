Dünya Kupası finali öncesi bahis çetelerine operasyon! Bakan Gürlek duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabına eş zamanlı bloke konulduğunu, 19 dış finans evinin deşifre edildiğini ve 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirterek, "Yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.
Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan binlerce banka hesabı tespit edilirken, 19 dış finans evi deşifre edildi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
6 BİN 314 BANKA HESABINA EŞ ZAMANLI BLOKE
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlenen 6 bin 314 banka hesabı tespit edildi. Final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara eş zamanlı bloke konulması amacıyla bankalara müzekkere gönderildi.
19 DIŞ FİNANS EVİ DEŞİFRE EDİLDİ
Operasyonda, yasa dışı bahis siteleriyle entegre şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilirken, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatıldı.
"ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Gürlek açıklamasında, "Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.