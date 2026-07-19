Dünya Kupası finali öncesi bahis çetelerine operasyon! Bakan Gürlek duyurdu: 6 bin 314 hesaba anlık bloke

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

6 BİN 314 BANKA HESABINA EŞ ZAMANLI BLOKE

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlenen 6 bin 314 banka hesabı tespit edildi. Final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara eş zamanlı bloke konulması amacıyla bankalara müzekkere gönderildi.