Haluk Levent'in küfürlü panik mesajları dosyada! Fatih Eke "mağdurum" dedi: Milyonluk anlaşma ve ödenmeyen çekler

Eke, bu çeklerin kendisine ait Nigella Chain markasının devriyle ilgili olduğunu söyledi. Haluk Levent'in Nigella Chain ekosistemini satın almak istediğini, 2025 yılının başında projeyi devrettiğini ve Levent'in coin ismini HLK olarak değiştirdiğini ifade etti. "7 MİLYON DOLARA ANLAŞTIK, ÇEKLERİN TAMAMINI ALAMADIM" Eke, Haluk Levent'le ticari ilişkisinin Nigella Chain markasının satışı nedeniyle başladığını anlattı. İfadesine göre taraflar toplam 7 milyon dolar üzerinden anlaştı.

Eke, Levent'in kendisine yaklaşık 3 milyon dolar civarında çek verdiğini, kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarını nakit ve hesaba gönderdiğini söyledi. Ayrıca Haluk Levent'in, Ahbap Derneği için Hatay Samandağ'da "Nigella Sörf Merkezi" isimli bir okul yapılmasını istediğini; bu nedenle 1,5 milyon doların da okul projesi için satış hesabından düşüldüğünü ifade etti. Ancak Eke, okul projesinin atıl kaldığını, kendisinin de bu nedenle parasını istediğini belirtti. Levent'in bu süreçte yaklaşık 250 bin dolar ödeme yaptığını, fakat kendisine verilen çeklerin tamamının ödenmediğini savundu. Eke, "Suçsuzum ve mağdurum" diyerek sürecin sonunda mağdur duruma düştüğünü söyledi.

HALUK LEVENT'İN PANİK MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ Telefon incelemesine yansıyan WhatsApp yazışmalarında Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen bazı mesajlar dikkat çekti. Dosyaya giren yazışmalarda Levent'e ait hattan Eke'ye, "Fatih selam, sana verdiğim çek listesini atar mısın? Bazılarının günleri yaklaştı" mesajının gönderildiği görüldü.

Yine aynı yazışmalarda "Bak benim de ismim karışırsa her şey çıkmaza girer abi", "Benim bir kötü niyetim olmaz" ve "En azından bir şekilde konuşalım" şeklindeki ifadeler dosyada yer aldı. Bu ifadeler, soruşturma makamlarınca çekler, coin projesi ve para trafiği bakımından dikkat çeken unsurlar arasında değerlendirildi. "YELİZ'LE KİM ALIŞVERİŞ YAPIYORSA HERKES SIKINTIDA" MESAJI İfade tutanağında, Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen bir başka mesajlaşma bölümü de dikkat çekti. Soruşturma birimlerince Eke'ye, mesajlarda geçen "O okulun a*** k** Fatih. Şu anda Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa, kime para girdi çıktı olmuşsa herkes o biçim sıkıntıda" şeklindeki yazışma soruldu.



Eke, mesajlarda geçen okulun daha önce ifade ettiği Ahbap için yapılması planlanan Nigella Sörf Merkezi olduğunu, yürüdüğünü söylediği projenin ise Haluk Levent'e sattığı ve sonrasında HLK adını aldığını belirttiği Nigella Chain projesi olduğunu söyledi.



Bu mesajlar, dosyada okul projesi, Yeliz Kaya üzerinden yürüyen para trafiği, çekler ve kripto projesi arasındaki ilişkinin araştırıldığı kritik başlıklar arasına girdi.