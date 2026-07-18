Messi'den sıfırlı veda: Dünya Kupası şampiyonu İspanya

İspanya, Mikel Oyarzabal ile gole yaklaştı. Ceza sahası çevresinde boşluk bulan İspanyol forvet, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Emiliano Martínez topu sektirmeden kontrol ederek gole izin vermedi.

İspanya, sabırlı paslarla oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Arjantin ise topu rakibine bırakmakta sorun yaşamıyor. La Albiceleste, savunmada iyi organize olurken hızlı hücumlarla İspanya'yı hazırlıksız yakalamayı hedefliyor.

İspanya topa sahip olmayı sürdürüyor ancak finalin yarattığı baskı, geriden oyun kurarken birkaç hatayı da beraberinde getirdi. Arjantin bu hataları henüz değerlendiremezken kompakt yapısını koruyor ve La Roja'nın yapacağı yeni bir pas hatasını cezalandırmak için doğru anı bekliyor.

Otamendi, İspanya'nın maçtaki en baskılı bölümünü oynadığı dakikalarda Arjantin savunmasına hemen adapte olmak zorunda kaldı.

Arjantin'de Lisandro Martínez sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. İlk yarı bitmeden finali terk etmek zorunda kalan savunmacının yerine Nicolás Otamendi oyuna dahil oldu.

İspanya bir kez daha etkili geldi. Marc Cucurella'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş, Emiliano Martínez'in sol direğinin hemen yanından auta çıktı. La Roja, bu bölümde oyunun açık şekilde daha etkili tarafı olurken Arjantin'i kendi ceza sahasına doğru itmeye başladı.

Ancak Emiliano Martínez bir kez daha başarılıydı. Arjantinli kaleci topu sektirmeden kontrol ederek gole izin vermedi ve finalde takımının en dikkat çeken ismi olmayı sürdürdü.

İspanya ikinci yarıya da tehlikeli başladı. Álex Baena, Arjantin'in topa sahipken yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve uzak mesafeden sert bir şut çıkardı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde ikinci yarı başladı. New Jersey'de şampiyonu belirleyecek son 45 dakika, belki de daha fazlası oynanacak. İspanya ilk yarıdaki oyun üstünlüğünü gole çevirmek isterken Arjantin, kritik anlarda tecrübesini kullanarak sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.

İspanya, Dani Olmo'nun uzak mesafeli şutuyla bir kez daha etkili oldu. Boşluk bulan Olmo sert vurdu, Emiliano Martínez topu kontrol etmekte zorlandı ve meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. La Roja baskısını artırıyor.

Ferran Torres ve Pedri oyuna girdi. Mikel Oyarzabal ile Fabián Ruiz kenara geldi.

İspanya oyunun kontrolünü elinde tutmaya ve Arjantin ceza sahasına daha yakın oynamaya devam ediyor. Arjantin ise her top için büyük mücadele vererek savunma disiplinini koruyor. Buna rağmen La Roja, Emiliano Martínez'in kalesinde henüz net bir fırsat yaratmakta zorlanıyor.

İspanya, Dani Olmo ile bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahasına giren İspanyol yıldız, kale önüne sert bir pas çıkardı ancak Marc Cucurella topa yetişemedi. Arjantin savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mikel Oyarzabal

66' Ferran Torres fırsatı kaçırdı

İspanya, Ferran Torres ile çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahasında tamamen boş kalan İspanyol forvet, yaptığı kafa vuruşunda topu doğrudan Emiliano Martínez'in üzerine gönderdi. Arjantinli kaleci rahat bir kurtarış yaparken İspanya net bir şansı harcadı.

75' | İspanya'da iki değişiklik daha

Mikel Merino ve Nico Williams oyuna dahil oldu. Álex Baena ile Dani Olmo kenara geldi.

75' Arjantin'in isabetli şutu yok

İspanya topa sahip olmaya ve oyunun ritmini belirlemeye devam ediyor. İstatistik de sahadaki tabloyu özetliyor: Arjantin, final boyunca henüz kaleyi bulan şut çıkaramadı. La Roja üstün taraf olmasına rağmen Emiliano Martínez'i ve dirençli Arjantin savunmasını aşmayı başaramıyor.

76' Pedri kaleyi yokladı

Bu kez Pedri şansını denedi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan İspanyol orta saha, kaleciyi hazırlıksız yakalamak istedi ancak vuruşu yeterli güçte değildi. Top doğrudan Emiliano Martínez'in ellerinde kaldı.

77' Cubarsí uzaktan vurdu

Pau Cubarsí uzak mesafeden sert bir şut çıkardı. Emiliano Martínez bu kez topu kontrol etmek yerine uzaklaştırmayı tercih etti. İspanya baskısını artırırken Arjantin'i kendi ceza sahasına doğru hapsetmeye başladı.

80' Merino kafayla denedi

İspanya bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasında iyi yükselen Mikel Merino, kafa vuruşunu yaptı ancak top doğrudan Emiliano Martínez'in ellerinde kaldı. La Roja fırsatları değerlendiremezken Arjantin kalecisi ve savunması son ana kadar takımını oyunda tutmaya devam ediyor.

86' Ferran Torres akrobatik vurdu

İspanya, Ferran Torres ile bir fırsattan daha yararlanamadı. Ceza sahası içinde akrobatik bir vole deneyen İspanyol forvet, topa istediği gibi temas edemedi ve vuruşu Emiliano Martínez'in kalesinin uzağından auta çıktı.

88' Rodri uzaktan denedi

Rodri uzak mesafeden şansını denedi. İspanyol orta sahanın sert vuruşunda top, Emiliano Martínez'in koruduğu kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti. İspanya baskısını sürdürse de finalde aradığı golü hâlâ bulamadı.

90+2' Arjantin 10 kişi kaldı

Finalin son anlarında büyük bir kırılma yaşandı. Nico Williams'ın sert şutunda Emiliano Martínez topu güçlükle çeldi. Dönen top sonrası Enzo Fernández kontrolünü kaybederek gereksiz bir faul yaptı ve sarı kart gördü.

Bu kart, Enzo Fernández'in maçtaki ikinci sarı kartı oldu. Arjantin, Dünya Kupası finalinin kapanış bölümünde 10 kişi kaldı.

Normal süre sona erdi | İspanya 0-0 Arjantin

Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek olan final mücadelesinde 30 dakika daha oynanacak.