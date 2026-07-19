Transferin gözdesi Renato Nhaga Galatasaray'dan ayrılabilir!
Galatasaray’ın genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga’ya Portekiz’den talip çıktı. Alverca, 19 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için sarı-kırmızılı kulüple temas kurdu.
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki kadro çalışmaları devam ederken takımdan ayrılabilecek futbolcularla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geçen şubat ayında Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Portekiz Ligi ekiplerinden Alverca'nın transfer listesine girdi.
ALVERCA TRANSFER ŞARTLARINI SORDU
Record'un haberine göre Alverca, Renato Nhaga'yı kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmek amacıyla Galatasaray'la iletişime geçti. Portekiz temsilcisi, genç orta sahanın transfer şartları ve olası ayrılık modeli hakkında bilgi aldı. Haberde Alverca'nın Galatasaray'a resmî bir bonservis teklifi sunduğuna ilişkin bir ifade yer almadı. Bu nedenle transfer görüşmelerinin henüz ilk temas ve şartları öğrenme aşamasında olduğu değerlendiriliyor.
KİRALIK AYRILIK EN GÜÇLÜ SENARYO
Renato Nhaga'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ancak kiralık formülünün kalıcı transferden daha güçlü ihtimal olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların oyuncunun gelişimini düzenli forma giyebileceği bir takımda sürdürmesini değerlendirebileceği ifade edilirken sarı-kırmızılı kulübün konuya ilişkin resmî bir açıklaması bulunmuyor. Record, kiralık transferi en olası senaryo olarak gösterdi. Nhaga'nın Alverca'ya gitmesi halinde genç futbolcu, kısa süre önce ayrıldığı Portekiz Ligi'ne geri dönmüş olacak.
GALATASARAY 6,5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, Renato Nhaga'yı 2026 yılının şubat ayında Casa Pia'dan bonservisiyle transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmî açıklamasında Casa Pia'ya toplam 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği ve futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Nhaga'nın sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Bu durum, olası kiralık anlaşmada Galatasaray'ın oyuncunun uzun vadeli haklarını korumasını sağlıyor.
2026-2027 SEZONU ÜCRETİ 750 BİN EURO
Galatasaray KAP açıklamasında Renato Nhaga'nın garanti ücretlerini duyurarak kademeli olarak zam yapılacağını belirtmişti. Genç futbolcunun 2025-2026 sezonundaki garanti ücreti 375 bin euro olarak belirlenirken 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin euro kazanacağı açıklandı. Nhaga'ya 2028-2029 sezonunda 800 bin, sözleşmesinin son sezonunda ise 850 bin euro garanti ücret ödenecek.
GALATASARAY'DA 5 MAÇTA 2 GOL
Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla geçen sezon bütün kulvarlarda beş karşılaşmada görev yaptı ve iki gol kaydetti. Genç orta saha ilk golünü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında, Süper Lig'deki ilk golünü ise Başakşehir maçında attı. Sınırlı süre almasına rağmen iki kez fileleri havalandıran Nhaga, Galatasaray kariyerinin ilk bölümünde gol katkısıyla dikkat çekti.
RENATO NHAGA KİMDİR?
Tam adı Renato Sam-Na Nhaga olan futbolcu, 27 Mart 2007'de Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da dünyaya geldi. 1,72 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Gine-Bissau Milli Takımı formasını da giyen Nhaga, gerektiğinde orta sahanın savunmaya ve hücuma dönük rollerinde kullanılabiliyor. Futbol gelişimini Casa Pia altyapısında sürdüren Nhaga, Portekiz ekibinde A takıma yükseldikten sonra Şubat 2026'da Galatasaray'a transfer oldu.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Transfermarkt'ın Mayıs 2026 tarihli güncellemesine göre Renato Nhaga'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Genç oyuncu, Galatasaray kadrosundaki uzun vadeli yatırım futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılıların Nhaga'yı kiralaması halinde düzenli forma süresi, kulübün oyuncunun geleceğine ilişkin planlamasında belirleyici olacak.
SON KARARI GALATASARAY VERECEK
Alverca'nın transfer şartlarını sorması, Renato Nhaga'nın ayrılığının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Portekiz temsilcisinin ilgisini resmî teklife dönüştürmesi, Galatasaray'ın kiralık ayrılığa onay vermesi ve oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşılması gerekiyor.