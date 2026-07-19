Transferin gözdesi Renato Nhaga Galatasaray'dan ayrılabilir!

Renato Nhaga GALATASARAY 6,5 MİLYON EURO ÖDEDİ Galatasaray, Renato Nhaga'yı 2026 yılının şubat ayında Casa Pia'dan bonservisiyle transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmî açıklamasında Casa Pia'ya toplam 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği ve futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Nhaga'nın sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Bu durum, olası kiralık anlaşmada Galatasaray'ın oyuncunun uzun vadeli haklarını korumasını sağlıyor.

Renato Nhaga 2026-2027 SEZONU ÜCRETİ 750 BİN EURO Galatasaray KAP açıklamasında Renato Nhaga'nın garanti ücretlerini duyurarak kademeli olarak zam yapılacağını belirtmişti. Genç futbolcunun 2025-2026 sezonundaki garanti ücreti 375 bin euro olarak belirlenirken 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin euro kazanacağı açıklandı. Nhaga'ya 2028-2029 sezonunda 800 bin, sözleşmesinin son sezonunda ise 850 bin euro garanti ücret ödenecek.

Renato Nhaga GALATASARAY'DA 5 MAÇTA 2 GOL Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla geçen sezon bütün kulvarlarda beş karşılaşmada görev yaptı ve iki gol kaydetti. Genç orta saha ilk golünü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında, Süper Lig'deki ilk golünü ise Başakşehir maçında attı. Sınırlı süre almasına rağmen iki kez fileleri havalandıran Nhaga, Galatasaray kariyerinin ilk bölümünde gol katkısıyla dikkat çekti.

Renato Nhaga RENATO NHAGA KİMDİR? Tam adı Renato Sam-Na Nhaga olan futbolcu, 27 Mart 2007'de Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da dünyaya geldi. 1,72 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Gine-Bissau Milli Takımı formasını da giyen Nhaga, gerektiğinde orta sahanın savunmaya ve hücuma dönük rollerinde kullanılabiliyor. Futbol gelişimini Casa Pia altyapısında sürdüren Nhaga, Portekiz ekibinde A takıma yükseldikten sonra Şubat 2026'da Galatasaray'a transfer oldu.