Beşiktaş, Samsun önünde etkisiz kaldı! Maç başladığı gibi sona erdi

Kartal Samsunspor'a diş geçiremedi. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK'yı yenerek nefes alan Siyah-Beyazlılar konuk ettiği Karadeniz ekibiyle 0-0 berabere kaldı. Maçın 4. dakikasında Mario'nun gelişine vuruşunda Samsun savunması topa ayak koydu. 15't topla buşan Immobile'nin vuruşunda top üst direkten döndü. Devre 0-0 berabere sonuçlandı.

SAMSUNPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor'da 47'de Mouandilmadji'nin vuruşunda top Mert'te kaldı. 59'da Uduokhai'nin yaptığı kafa vuruşunda top dışarı gitti. 62'de Rafa Silva'nın vuruşunda Samsunspor savunması topu çizgiden çıkardı.

63'te Rashica'nın vuruşunda top yan direkten döndü. Aynı dakikada Van Drongelen 2.sarı karttan kırmızı kart gördü. 83'te Ercan Mert'le karşı karşıya kaldı ama Mert topu çıkardı. 90+7'de Semih'in kafa vuruşunda Schindler topu çizgiden çıkardı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.



YILDIRIM'A BÜYÜK TEPKİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Beşiktaş Thomas Reis'i istedi" sözlerine Siyah-Beyazlı kulüp tepki göstererek, "Reis için ne kulübüyle ne kendisiyle bir görüşmemiz olmadı. Yüksel haddini aşan ifadeler kullanmıştır" dedi.



BÖYLE DEVAM EDERSEK GOLLER GELİR

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rashica maçta iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi. Rashica, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Böyle devam edersek goller gelecektir. Artık daha fazla takım gibi oynuyoruz. Ancak elbette mutsuzuz. Çünkü kazanamadık" ifadesini kullandı.



MARIO YİNE ISLIKLANDI

Beşiktaşlı taraftarlar maçın 60. dakikasında oyundan alınan Joao Mario'ya büyük tepki gösterdi. Yıldız oyuncu tribünlerin ıslıklarına maruz kaldı. Mario bu tepki karşısında büyük üzüntü yaşadı.