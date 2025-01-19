Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom'u 96-88'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Türk Telekom, ligde 2 maç aradan sonra yenildi. Ev sahibi ekipte 16'şar sayı üreten Berk İbrahim Uğurlu ile Terry galibiyette başrolü oynadı.

Needham 15, Morgan 13, Mathews ise 10 sayıyla galibiyete katkı verdi. Başkent temsilcisinde ise 24 sayıyla maçın en skoreri olan Hanlan ile 19 sayı kaydeden Brown oldu. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Mersin: 89-81, Bursaspor-Aliağa: 85-111.