Wilfried Zaha’nın yeni adresi Charlotte

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha Amerika yolcusu. Fildişili kanat oyuncusunun Lyon ile olan kiralık kontratını kısa süre içinde feshedip MLS ekibi Charlotte'a transfer olması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun ABD ekibine 1,5 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolleri için ABD'ye gideceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edilliyor. Lyon formasıyla 7 maçta 1 asist yapabilen Zaha, Galatasaray formasıyla da 43 maça çıkıp 10 gol, 5 asiste imza atmıştı.