PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'den Pavlovic harekatı!

Fenerbahçe’nin takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan Milan’ın Sırp stoperi Pavlovic’i ikna etmek için Dusan Tadic’i devreye soktuğu öğrenildi. Milan, 23 yaşındaki savunmacı için 25 milyon Euro istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Fenerbahçe’den Pavlovic harekatı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'de stoper transferi listesinin başındaki isimlerinden biri de Milan'ın Sırp savunmacısı Strahinja Pavlovic. Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki defans oyuncusu için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibinin 20-25 milyon Euro bonservis talep ettiği oyuncunun da Milan'dan ayrılmak istemediği öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin de genç yıldızı ikna etmek için vatandaşı Dusan Tadic'i devreye soktuğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun Pavlovic'le yapacağı görüşmelerde Fenerbahçe'ye gelme konusunda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.

    Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilen Pavlovic, Milan formasıyla 14 maçta 1 gol attı. Yıldız oyuncunun kontratı 2028'de sona erecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek