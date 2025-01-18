Fenerbahçe’den Pavlovic harekatı!

Fenerbahçe'de stoper transferi listesinin başındaki isimlerinden biri de Milan'ın Sırp savunmacısı Strahinja Pavlovic. Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki defans oyuncusu için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibinin 20-25 milyon Euro bonservis talep ettiği oyuncunun da Milan'dan ayrılmak istemediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin de genç yıldızı ikna etmek için vatandaşı Dusan Tadic'i devreye soktuğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun Pavlovic'le yapacağı görüşmelerde Fenerbahçe'ye gelme konusunda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.

Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilen Pavlovic, Milan formasıyla 14 maçta 1 gol attı. Yıldız oyuncunun kontratı 2028'de sona erecek.