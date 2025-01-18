Büyük maçların hocası: Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer devlere karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor

Beşiktaş yeni teknik direktörüne dün kavuştu. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Siyah- Beyazlılar'ın yeni hocası oldu. 51 yaşındaki teknik adam, 2018-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırdı.

168 maçta 92 galibiyet, 35 beraberlik ve 41 yenilgi aldı. Yüzde 54.8 kazanma oranı yakaladı. 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı. Solksjaer, İngiltere'de çalıştığı dönemde büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, United'ın başındayken Big 6 takımlarına karşı 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. City'yi 4 kez yendi.

MOURINHO'YU 2 KEZ YENDİ

İngiltere'de Tottenham ve Chelsea'ye karşı 14 maçta sadece 2 kez kaybetti. Guardiola'ya karşı 9 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Mourinho'ya rakip olduğu 5 maçta 2 kez kazanırken 2 kez yenildi. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'ye 4 maçta da kaybetmedi. 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

BUGÜN TRİBÜNDE YARIN İMZALIYOR

Solskjaer, Samsun maçını tribünden izleyecek. Norveçli hocanın yarın sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Solksjaer, "Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" dedi

YARDIMCISI ŞAMPİYON HOCA

Molde'nin eski teknik direktörü Erling Moe, Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcı antrenörü oldu. Moe'nin 6 yıllık Molde kariyerinde 2 lig şampiyonluğu, 2 Norveç kupa şampiyonluğu bulunuyor.