Haluk Levent'in kılavuzu 28 Şubat'ın simgesi Türkan Saylan çıktı: "O benim manevi annem"

Türkan Saylan

"Sevgili Türkan annemle... Gerçekten 'anne' derdim ona. Türkan annemle yaptığımız mücadele başka bir şeydi... Zaten bir Ahbap oluşumu, hani 'Geldim, hadi bir dernek kurayım' gibi olmuyor. O temelindeki o emek, o mücadele, yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın. Ahbap'ın temeli, rahmetli 'annem' dediğim Türkan Saylan hocanın yanında... Gönüllü olarak Cüzzamla Savaş Derneği'nde başladı. Hayatım boyunca tanıdığım en büyük kahramanlardan biri o kadın."

"TÜRKAN SAYLAN'IN ETEĞİNİN, CÜBBESİNİN ALTINDAN ÇIKTIM"

Sunucu ve stüdyodakilerin hayranlıkla dinlediği o anlarda Haluk Levent, Ahbap derneğinin fikir ve yöntem olarak nereden türediğini açıkça anlatarak adeta kılavuzunu ilan ediyor:

"Aslında 1990'lı yıllarda sevgili Türkan Saylan'ın vakfında çıktı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Lepra Hastanesi gönüllüsüydüm. Türkan Saylan'ın eteğinin, cübbesinin altından çıktım. Yani onunla birlikte birçok dernek de vardı ama Türkan anne gibiydi yani bizim için."

"BAŞÖRTÜLÜYE BURS YOK" DEMİŞTİ

Milli ve muhafazakar kesim için katı sekülerizmi topluma dayatmak, 28 Şubat sürecinde başörtülü kızların eğitim hakkını elinden almak ve imam hatiplere darbe vurmak için bir koçbaşı gibi kullanılan ÇYDD ve kurucusu Türkan Saylan'ın, sivil toplumu nasıl manipüle ettiği bu itirafla bir kez daha kanıtlandı. "Başörtülüye burs yok" diyerek ayrımcılık ve dışlayıcılık yapan zihniyetin tezgahında yetişen Haluk Levent'in, toplumsal dayanışmayı ve milli kurumları hedef alan "manevi anne"si çok da şaşırtmadı.

Türkan Saylan'ın hafızalardan silinmeyen ve muhafazakar kesimde büyük bir öfkeye neden olan o meşhur yaklaşımları şu şekildedir:

"Başörtülüye burs yok" hadsizliği: Saylan, ÇYDD çatısı altında burs verilecek öğrencilerin katı seküler bir dünya görüşünü benimsemesini şart koşuyordu. Başını örten, imam hatip mezunu olan veya muhafazakar aile yapısından gelen başarılı kız öğrencilerin başvuruları kapıdan çevrildi. "Çocuklar namaz kılacağına bale yapsınlar" hadsizliği de 28 Şubat zihniyetinin yansımalarından biridirç

Toplumsal mühendislik projesi: ÇYDD, Anadolu'nun yoksul ailelerinin çocuklarını "eğitim" adı altında toplayarak, onları kendi ailelerinin inanç ve kültürlerine yabancılaştıracak katı bir ideolojik tornadan geçirme misyonu üstlendi.

İnanç dünyasına ağır savaş: Ömrü boyunca İslam'a ve milletin manevi değerlerine karşı mesafeli, hatta düşmanca bir tutum sergileyen Saylan; imam hatiplerin kapatılması, başörtüsü yasağının kamuda ve üniversitelerde tavizsiz uygulanması için askeri vesayetin ve darbeci zihniyetin en büyük sivil destekçisiydi.

Tıpkı manevi annesi Türkan Saylan gibi "iyilik", "yardımseverlik" ve "eğitim" maskelerini yüzüne takan Haluk Levent'in, arka planda milletin en hassas duygularını nasıl sömürdüğü, milyarlarca liralık deprem yardımını lüks içinde ve kumar masalarında nasıl hiç ettiği adli makamlarca tescillendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Kamuoyunda yükselen sesler ise bu kirli silsileyi şu sözlerle özetliyor: "Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı! Biri milletin inancına düşmanlık ederek ömrünü tüketti, diğeri ise o inançlı insanların merhametini sömürüp paraları kumarda ezdi. Boynuz kulağı geçti, çırak ustasını da geride bıraktı!"

Haluk Levent'in, başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ı annesi ilan ettiği video ortaya çıktı!

PARAYI ÖNEMSEMEZMİŞ! HA HA, ÇOK KOMİK! İYİ Kİ ÖNEMSEMİYOR..."

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen vatandaş yorumları, "insanlık" ve "iyilik" maskesi arkasına sığınan bu yapıların gerçek yüzünü net bir şekilde özetliyor.

Ekranlarda Haluk Levent'e "Sen paraya hiç önem vermeyen bir adamsın" diyen Sunay Akın'ın tiyatrosuna dikkat çeken bir vatandaş, ironik bir dille tepkiyi gösterdi.

İşte vatandaşların bazı yorumları: