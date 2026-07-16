Netanyahu’dan ailesine seçim öncesi ömür boyu koruma hamlesi
Gazze’deki katliamlar nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez ailesine sağlanan devlet korumasını uzun yıllar boyunca güvence altına almasıyla gündemde. İsrail’de ilgili bakanlar komitesi, Sara Netanyahu’nun eşi hayatta olduğu sürece, Yair ve Avner Netanyahu’nun ise 5 yıl daha Şin-Bet tarafından korunmasını onayladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iktidarı kaybetme ihtimalinin konuşulduğu seçim sürecinde ailesine sağlanan devlet korumasını güvence altına aldı.
Adalet Bakanı Yariv Levin başkanlığındaki Şin-Bet'ten Sorumlu Bakanlar Komitesi, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile oğulları Yair ve Avner Netanyahu'ya sağlanan korumanın uzatılmasını onayladı.
Karara göre Sara Netanyahu, eşi Binyamin Netanyahu hayatta olduğu sürece İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet tarafından korunacak. Yair ve Avner Netanyahu'ya verilen devlet koruması ise 5 yıl daha sürecek.
SEÇİMİ KAYBETME İHTİMALİNE KARŞI KORUMA KALKANI
Kararın, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerden önce alınması dikkati çekti.
İsrail basını, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi durumunda ailesine sağlanan korumanın sona ermesinden endişe ettiğini ve düzenlemenin seçim öncesinde kesinleştirilmesi için girişimde bulunduğunu yazdı.
Netanyahu ve eşinin, koruma süresinin seçim sonucundan bağımsız hale getirilmesi amacıyla güvenlik kurumları üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü. Başbakanlık Ofisi ise söz konusu iddiaları reddetti.
ŞİN-BET'İN İTİRAZINA RAĞMEN ONAY
İsrail basınında yer alan haberlere göre, güvenlik kurumlarındaki bazı profesyonel yetkililer Netanyahu ailesine uzun süreli koruma sağlanmasına ilişkin kararın seçimlerden önce alınmasına karşı çıktı.
Buna rağmen Şin-Bet Direktörü David Zini, Netanyahu ailesinin korumasının uzatılması yönündeki talebi destekledi. Talep, Şin-Bet'ten Sorumlu Bakanlar Komitesi tarafından onaylandı.
Karar, İsrail kamuoyunda güvenlik ihtiyacından çok Netanyahu ailesinin seçim sonrasındaki ayrıcalıklarını koruma hamlesi olarak yorumlandı.
AİLENİN KORUMA FATURASI MİLYONLARCA ŞEKEL
Netanyahu ailesine sağlanan korumanın kamu bütçesine yükü de daha önce tartışma konusu olmuştu.
İsrail basınına yansıyan verilere göre Sara, Yair ve Avner Netanyahu'nun korunması için 2018-2023 döneminde kamu kaynaklarından toplam 31,5 milyon şekel harcandı.
Yair Netanyahu'nun uzun süre yurt dışında yaşamasına rağmen İsrailli güvenlik görevlileri tarafından korunmaya devam etmesi de ülkede tepki çekmişti.
2021'DE KORUMALARI KALDIRILMIŞTI
Netanyahu'nun 2021'de başbakanlık görevini kaybetmesinin ardından eşi ve çocuklarına sağlanan devlet koruması altı ay sonra kaldırılmıştı.
Dönemin yetkilileri, Netanyahu ailesine yönelik yakın ve somut bir tehdit bulunmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Netanyahu ise ailesinin tehdit altında olduğunu savunarak karara karşı çıkmıştı.
Yeni düzenlemeyle Netanyahu ailesinin, olası bir iktidar değişikliğinden sonra da Şin-Bet korumasından yararlanması garanti altına alındı.