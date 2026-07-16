Netanyahu’dan ailesine seçim öncesi ömür boyu koruma hamlesi

Karara göre Sara Netanyahu, eşi Binyamin Netanyahu hayatta olduğu sürece İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet tarafından korunacak. Yair ve Avner Netanyahu'ya verilen devlet koruması ise 5 yıl daha sürecek.

Adalet Bakanı Yariv Levin başkanlığındaki Şin-Bet'ten Sorumlu Bakanlar Komitesi, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile oğulları Yair ve Avner Netanyahu'ya sağlanan korumanın uzatılmasını onayladı.

Netanyahu ve eşinin, koruma süresinin seçim sonucundan bağımsız hale getirilmesi amacıyla güvenlik kurumları üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü. Başbakanlık Ofisi ise söz konusu iddiaları reddetti.

İsrail basını, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi durumunda ailesine sağlanan korumanın sona ermesinden endişe ettiğini ve düzenlemenin seçim öncesinde kesinleştirilmesi için girişimde bulunduğunu yazdı.

ŞİN-BET'İN İTİRAZINA RAĞMEN ONAY

İsrail basınında yer alan haberlere göre, güvenlik kurumlarındaki bazı profesyonel yetkililer Netanyahu ailesine uzun süreli koruma sağlanmasına ilişkin kararın seçimlerden önce alınmasına karşı çıktı.

Buna rağmen Şin-Bet Direktörü David Zini, Netanyahu ailesinin korumasının uzatılması yönündeki talebi destekledi. Talep, Şin-Bet'ten Sorumlu Bakanlar Komitesi tarafından onaylandı.

Karar, İsrail kamuoyunda güvenlik ihtiyacından çok Netanyahu ailesinin seçim sonrasındaki ayrıcalıklarını koruma hamlesi olarak yorumlandı.

AİLENİN KORUMA FATURASI MİLYONLARCA ŞEKEL

Netanyahu ailesine sağlanan korumanın kamu bütçesine yükü de daha önce tartışma konusu olmuştu.

İsrail basınına yansıyan verilere göre Sara, Yair ve Avner Netanyahu'nun korunması için 2018-2023 döneminde kamu kaynaklarından toplam 31,5 milyon şekel harcandı.

Yair Netanyahu'nun uzun süre yurt dışında yaşamasına rağmen İsrailli güvenlik görevlileri tarafından korunmaya devam etmesi de ülkede tepki çekmişti.