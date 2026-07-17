Trump, istihbarat bilgilerine göre ABD seçim sisteminin siber saldırı, istismar ve yabancı müdahaleye karşı ciddi şekilde savunmasız olduğunu belirterek, Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon ABD seçmen bilgisini ele geçirerek tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini iddia etti. Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'deki mevcut seçim sistemini eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)

"ŞOK EDİCİ ZAFİYETLER ORTAYA ÇIKTI"

"Bu akşam, seçim sistemimizdeki şok edici zafiyetleri ortaya koyan kritik istihbarat bilgilerinin derhal gizliliğinin kaldırıldığını ve yayınlandığını duyuruyorum." diyen Trump, bu bilgilerdeki kanıtların ABD seçim sisteminin daha önce hiç düşünülmemiş seviyelerde siber saldırılara, istismara ve yabancı müdahaleye karşı tehlikeli bir şekilde savunmasız olduğunu gösterdiğini kaydetti.

OBAMA VE BİDEN YÖNETİMLERİNE "ÖRTBAS" SUÇLAMASI

Trump, "Daha da rahatsız edici olanı ise bu hayati bilgilerin yıllarca sizden gizlenmiş ve örtbas edilmiş olmasıdır." diyerek eski Demokrat başkanlar Joe Biden ile Barack Obama'yı suçladı.