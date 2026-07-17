Türkiye'nin üretim hafızası risk altında: Üçüncü ve dördüncü kuşaklar sanayi yerine teknoloji ve finansa yöneliyor

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de çoğunluğu aile şirketi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yaşadığı aile şirketlerinde kuşak devri sorunu Türkiye'nin sanayi kentlerinde de hissedilmeye başladı. Yıllarca ailenin emeğiyle büyüyen birçok fabrika sahipsiz kaldı. Ailedeki üçüncü ve dördüncü kuşaklar, üretim bandının başına geçmek yerine teknoloji girişimi, yatırım fonları, finans sektörü veya yurtdışındaki kariyer fırsatlarını kovalıyor. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; sanayi çevreleri, Anadolu Kaplanları olarak bilinen aile şirketlerinde söz konusu tablonun giderek yaygınlaştığını belirtiyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Denizli başta olmak üzere üretim üslerinde faaliyet gösteren sanayicilere göre, geçmişte en büyük sorun mirasın nasıl paylaşılacağıydı. Bugün ise asıl endişe, fabrikaları ve üretim kültürünü devralacak yeni kuşağın olmaması.

Sanayiciler, çocuklarının teknoloji, finans, girişimcilik veya yurt dışı kariyerlerini tercih ettiğini, bu nedenle birçok aile şirketinde profesyonel yönetime geçiş, stratejik ortaklık ve halka arz seçeneklerinin daha fazla gündeme geldiğini ifade ediyor. "Makine yatırımı yapmak kadar, o makinenin başına 20 yıl sonra kimin geçeceğini hesaplıyoruz" değerlendirmesi ise sanayi çevrelerinde ortak görüş olarak öne çıkıyor. Özellikle Güneydoğu sanayisinde karşılaşılan örnekler dönüşümün boyutunu ortaya koyuyor. Bölgede onlarca ülkeye ihracat yapan büyük bir aile şirketinde, kurucu kuşağın ardından yönetimi devralan ikinci nesil fabrikayı büyüttü, yeni üretim hatları kurdu ve çalışan sayısını binlerle ifade edilen seviyelere çıkardı. Ancak üçüncü kuşak aynı yolu seçmedi. Ailenin genç üyelerinden biri eğitim hayatının ardından yurtdışında kalmayı tercih etti. Bir diğeri teknoloji ve dijital yatırımlara yöneldi. Üretim tesisinde çalışmayı düşünen genç aile ferdi ise şirketin günlük yönetiminden çok yönetim kurulunda yer almak istedi.