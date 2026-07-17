Özgür Özel'in CHP'yi koparma planı! Son grup için konuşulan tarih! Yeni partide kimler olmayacak

İddiaya göre yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu kendisi gibi bagajları dolu olan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan gibi Özel'in çekirdek ekibinde yer alan isimleri yeni yapıda istemiyor. Özgür Özel'in de Turan Taşkın Özer'in yeni partide yer almasını istemediği iddia ediliyor.

DOKUNULMAZLIK MESELESİ Öte yandan söz konusu tasfiyenin arkasında ise başka bir "kulis" fısıltısı yatıyor. Yeni yasama döneminde Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelebileceği, bu sebeple yeni partinin vitrininde istenmedikleri belirtiliyor.

Büyükşehirlerin devasa bütçelerini ve belediye meclislerindeki sandalye dağılımlarını kaybetmemek için plan yapan Özel'e yakın isimler, "Belediye başkanları konusunda çok farklı dinamikler var. Belediye meclis üyelerinin durumu önemli. Butlanı mı destekliyorlar seçilmiş yönetimi mi destekliyorlar, belediye meclisinde kime yönelik destek daha ağır, bunların hepsinde hassasiyeti gözetmek gerek. Bu nedenle belediye başkanlarına ayrı ve titiz çalışıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN YAPILAN PLAN CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; yeni partiye geçiş sürecinde öncelik milletvekilleri ve il başkanına verilirken, belediye başkanlarının durumu en son aşamada ele alınacak.

Özel ve Yavaş

Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de CHP'den istifa eden Cemil Tugay ve Mersin'de Vahap Seçer gibi isimlerle temasın sürdüğü ancak kendilerini hedef tahtasına oturtmayacak bir formül arandığı aktarılıyor.

ÖZEL'İN SON GRUBU

Özgür Özel'in veda takvimi de netleşti. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, kulisleri hareketlendiren gelişmeyi aktararak, "Özgür Özel'in 21 Temmuz Salı Günü son grup toplantısını yaparak CHP'ye veda edeceği gündeme geldi." bilgisini paylaştı.

Yeşiltaş, Özel'in bu toplantıda yeni yol haritasını ilan edeceğini ve yeni partiye dair tüm detayları paylaşacağını belirtti. Meclis grubundaki sayısal savaşa da dikkat çeken Yeşiltaş, Özel tarafının "80 vekilin kendileri ile hareket edeceğini" savunduğunu Kılıçdaroğlu cephesinin ise "bunun mümkün olamayacağını belirttiğini" söyledi.

TAKVİM YAZMIŞTI: ABP YEDEKTE BEKLİYOR

Takvim'in "çift kulvarlı kopuş"u haftalar önce yazmıştı. Özel ve ekibinin bir yeni parti kurma planı bir de yedek parti hamlesi olduğu gündeme gelmişti. DSP ve Genç Parti flörtlerinden umduğunu bulamayan Özgür Özel'in, olası hukuki pürüzlere karşı Anadolu Birliği Partisi'ni (ABP) "yedek anahtar" olarak tutuyor. 21 Temmuz'daki son grup toplantısıyla başlayacak olan bu tarihi kopuş ile birlikte plan da tescillenmiş oldu.

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