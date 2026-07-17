Özgür Özel'in CHP'yi koparma planı! Son grup için konuşulan tarih! Yeni partide kimler olmayacak
CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla tırmanan kaos, Özgür Özel ekibinin "Yeni Parti" hamlesiyle resmen bölünme aşamasına geldi. Özgür Özel’in 21 Temmuz Salı Günü son grup toplantısını yaparak CHP’ye veda edeceği konuşuluyor. Özel cephesinin Meclis grubundaki 80 milletvekilini yanına çekerek ana muhalefet olmayı planladığı, Kılıçdaroğlu kanadının ise bu geçişin imkansız olduğunu savunduğu belirtiliyor. Kurulacak partide yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun kendisi gibi "bagajı dolu" Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan gibi isimleri kadroda istemediği iddia edilirken Özel'in de İmamoğlu ekibine çizik attığı konuşuluyor. Özel'in bir diğer planı ise devasa bütçelerini kaybetmek istemediği büyükşehirler. İşte adım adım kopuşun perde arkası...
CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla zirveye ulaşan kaos, Özgür Özel ekibinin "Yeni Parti" hazırlığıyla resmi bir bölünme aşamasına geldi.
Takvim.com.tr'nin haftalardır aktardığı kulis bilgilerini "Temmuz sonu Ağustos başı" diyerek teyit eden Özel; "Yeni Parti"nin adını, logosunu ve takvimini netleştirdi. Kulislerde konuşulanlara göre Özel son grup toplantısını 21 Temmuz Salı günü yapmaya hazırlanıyor.
"YENİ PARTİ" CHP'SİZ CHP OLACAK!
Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, kaleme aldığı yazıda kurulacak partinin kodlarını paylaştı. Selvi, yeni oluşumun isminin netleştiğini ve logo çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu dikkat çekici analizi yaptı:
"Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bagajını sırtlamak istemeyince yeni bir partinin kurulmasına karar verildi. 'Yeni Parti'nin bir özelliği var. CHP'siz bir parti olacak. Ama CHP tabanından oy alacak."
Partinin genel merkez binası için Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde Gelecek Partisi'nin boşalttığı binanın düşünüldüğünü kaydeden Selvi, genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel'in oturacağını belirtti.
KİM KİMİ İSTEMEDİ
Yeni partinin vitrininde kimlerin yer alacağı tartışması, daha şimdiden büyük bir tasfiyeyi beraberinde getirdi.
İddiaya göre yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu kendisi gibi bagajları dolu olan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan gibi Özel'in çekirdek ekibinde yer alan isimleri yeni yapıda istemiyor. Özgür Özel'in de Turan Taşkın Özer'in yeni partide yer almasını istemediği iddia ediliyor.
Selvi, bu durumu köşe yazısında şu ifadelerle sorguladı:
"Özgür Özel, yakın arkadaşlarını nasıl satacak merak ediyorum."
DOKUNULMAZLIK MESELESİ
Öte yandan söz konusu tasfiyenin arkasında ise başka bir "kulis" fısıltısı yatıyor. Yeni yasama döneminde Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelebileceği, bu sebeple yeni partinin vitrininde istenmedikleri belirtiliyor.
SAYILARLA BÖLÜNME
Özgür Özel cephesi, TBMM'deki 111 kişilik WhatsApp grubuna güvenerek yaklaşık 80 milletvekilinin kendileriyle birlikte hareket edeceğini savunuyor. Ancak kulislerde farklı bir durum konuşuluyor.
135 milletvekili bulunan CHP içindeki mevcut bölünme tablosu ise şu şekilde şekilleniyor:
- Özel Grubu: Geçmesi beklenen milletvekili sayısı 50-60 civarında.
- Kılıçdaroğlu Cephesi: Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden ve kendilerine "Devrim Grubu" adını veren WhatsApp topluluğunda 20-24 milletvekili bulunuyor.
- Üçüncü Yolcular: Bekle-gör stratejisi izleyen 50-51 milletvekili, yeni partinin tutup tutmayacağını izledikten sonra pozisyon alacak.
BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN YAPILAN PLAN
CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; yeni partiye geçiş sürecinde öncelik milletvekilleri ve il başkanına verilirken, belediye başkanlarının durumu en son aşamada ele alınacak.
Büyükşehirlerin devasa bütçelerini ve belediye meclislerindeki sandalye dağılımlarını kaybetmemek için plan yapan Özel'e yakın isimler, "Belediye başkanları konusunda çok farklı dinamikler var. Belediye meclis üyelerinin durumu önemli. Butlanı mı destekliyorlar seçilmiş yönetimi mi destekliyorlar, belediye meclisinde kime yönelik destek daha ağır, bunların hepsinde hassasiyeti gözetmek gerek. Bu nedenle belediye başkanlarına ayrı ve titiz çalışıyoruz." ifadelerini kullanıyor.
Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de CHP'den istifa eden Cemil Tugay ve Mersin'de Vahap Seçer gibi isimlerle temasın sürdüğü ancak kendilerini hedef tahtasına oturtmayacak bir formül arandığı aktarılıyor.
ÖZEL'İN SON GRUBU
Özgür Özel'in veda takvimi de netleşti. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, kulisleri hareketlendiren gelişmeyi aktararak, "Özgür Özel'in 21 Temmuz Salı Günü son grup toplantısını yaparak CHP'ye veda edeceği gündeme geldi." bilgisini paylaştı.
Yeşiltaş, Özel'in bu toplantıda yeni yol haritasını ilan edeceğini ve yeni partiye dair tüm detayları paylaşacağını belirtti. Meclis grubundaki sayısal savaşa da dikkat çeken Yeşiltaş, Özel tarafının "80 vekilin kendileri ile hareket edeceğini" savunduğunu Kılıçdaroğlu cephesinin ise "bunun mümkün olamayacağını belirttiğini" söyledi.
TAKVİM YAZMIŞTI: ABP YEDEKTE BEKLİYOR
Takvim'in "çift kulvarlı kopuş"u haftalar önce yazmıştı. Özel ve ekibinin bir yeni parti kurma planı bir de yedek parti hamlesi olduğu gündeme gelmişti. DSP ve Genç Parti flörtlerinden umduğunu bulamayan Özgür Özel'in, olası hukuki pürüzlere karşı Anadolu Birliği Partisi'ni (ABP) "yedek anahtar" olarak tutuyor. 21 Temmuz'daki son grup toplantısıyla başlayacak olan bu tarihi kopuş ile birlikte plan da tescillenmiş oldu.