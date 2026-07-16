65 yaşındaki Sema Hanım 1.5 milyon TL'nin sahibi oldu: Var Mısın Yok Musun'a yıllar sonra gelen DM itirafı damga vurdu
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un heyecan dolu yeni bölümünde, 65 yaşındaki Sema Hanım bankanın 1.5 milyon TL'lik teklifini kabul ederek büyük ödülün sahibi oldu. Gecenin bir diğer sürprizi ise yarışmacılardan Feyzanur'un 2018 yılında İhsan'a attığı mesajla ilgili yıllar sonra gelen şaşırtıcı DM itirafı oldu.
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- Var Mısın Yok Musun'un 21. gecesinde Sema Hanım yarışma masasına oturdu ve 21 numaralı kutuyla yarışmaya başladı.
- 65 yaşındaki Sema Hanım, İstanbul Beşiktaş doğumlu olup uzun yıllar büyük bir şirkette genel satış müdürü sekreteri olarak çalıştı ve emekli oldu.
- Yarışmacı Feyzanur, İhsan'a 2018 yılında mesaj gönderdiğini ancak cevap alamadığını ve programda yeniden karşılaştıklarını açıkladı.
- Bir önceki bölümde Yağmur, 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi reddederek 3 milyon TL kazandı ve yarışma tarihine geçti.
- Sema Hanım yarışmadan kazanacağı parayla daha önce gidemediği yerleri görmek istediğini belirtti.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde 65 yaşındaki Sema Hanım, 21 numaralı kutusuyla çıktığı yolculuğu 1 milyon 500 bin TL'lik büyük ödülle tamamladı. Gecenin finalinde banka teklifini kabul eden Sema Hanım'ın sakinliği stüdyoda heyecanı zirveye taşırken, İhsan ile Feyzanur'un yıllar öncesine uzanan mesajlaşma hikayesi de herkesi şaşırttı. Feyzanur'un İhsan'a 2018 yılında mesaj attığı, ikilinin sekiz yıl sonra aynı programda buluştuğu ortaya çıktı.
21. GECEDE 21 NUMARALI KUTUYLA SAHNEYE ÇIKTI
Diğer yarışmacıların alkışları arasında masasına veda eden Sema Hanım, elindeki 21 numaralı kutuyla sahnenin ortasına yürüdü. Yarışmanın 21. gecesinde aynı numaralı kutuyla mücadele edecek olması dikkat çekici bir tesadüf oldu.
Esra Erol'un karşısına oturan Sema Hanım, ilk anlarda heyecanını gizleyemedi. Ne hissettiğinin sorulması üzerine hiçbir şey düşünemediğini söyleyen yarışmacı, stüdyodaki alkışlarla birlikte büyük yolculuğuna başladı.
Bölümde ekrana gelen görüntülere göre Sema Hanım, ilerleyen dakikalarda soğukkanlı tavrıyla oyunun en kritik aşamasına kadar gelmeyi başardı.
65 YAŞINDAKİ ENERJİSİ ALKIŞ TOPLADI
Esra Erol, gençliğinden beri yerinde duramayan, hareketli ve yaşam dolu biri olduğunu söylediği Sema Hanım'a yaşını sordu. "65 yaşındayım" yanıtı stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.
Esra Erol, duyduğu yaş karşısında Sema Hanım'ı "Kırk bin kere maşallah" sözleriyle kutladı. Yarışmacılar ve seyirciler de uzun süre alkışladı.
Sema Hanım, genç bir kız olmadığını ancak yaşamaktan ve üretmekten vazgeçmediğini söyledi. Aktif hayatı, enerjisi ve sakin tavırları gecenin ilerleyen bölümlerinde oyuna da yansıdı.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI YILLARCA ÇALIŞARAK KAPATTI
Hazırlanan tanıtım filminde Sema Hanım'ın yaşamından önemli kesitlere yer verildi. Tam adı Ayşe Sema Karaduman olan yarışmacının 9 Mayıs 1959'da İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldiği anlatıldı.
Çocukluğunu iyi imkanlar içinde geçiren Sema Hanım, eğitim hayatında iyi okullarda okudu. Ancak üniversiteye gitmemesi, yaşamındaki en büyük pişmanlıklarından biri oldu.
Bu eksikliği kapatmak için yıllar boyunca kurslara katıldı ve kendisini geliştirdi. Büyük bir şirkette genel satış müdürü sekreteri olarak çalışan Sema Hanım, uzun yıllar süren iş hayatının ardından emekli oldu.
Genç yaşta evlenen Sema Hanım'ın bir oğlu ve bir torunu bulunuyor. Ailesini hayatının merkezine koyan yarışmacı, aynı zamanda uzun yıllardır resim yapıyor. Eserleri sergilenen Sema Hanım, kazanacağı parayla daha önce göremediği yerleri gezmeyi ve ertelediği hayallerini gerçekleştirmeyi planladığını anlattı.
İHSAN'IN MESAJ KUTUSU DOLDU, FEYZANUR SİTEM ETTİ
Gecenin dikkat çeken anlarından biri de İhsan ile Feyzanur arasında yaşandı. Esra Erol, program başladıktan sonra yarışmacılara sosyal medyadan yoğun ilgi gösterildiğini belirterek İhsan'a mesaj alıp almadığını sordu.
İhsan, özellikle Instagram üzerinden çok sayıda mesaj geldiğini söyledi. Hastaneye kan testi yaptırmaya gittiği sırada hemşirelerin kendisini tanıdığını anlatan İhsan, çalışanlarla fotoğraf çektirdiğini ve program sayesinde sokakta da tanınmaya başladığını belirtti.
Fatih ise İhsan'ın anlattığından çok daha yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi. Mesaj kutusundaki kalabalığı esprili sözlerle anlatan Fatih, "Polis ihbar hattını bu kadar arayan yoktur" diyerek stüdyoyu güldürdü.Büyük tesadüf: Feyzanur'un sekiz yıl önce İhsan'a attığı mesaj ortaya çıktı
"İHSAN'LA ÇIKASIM GELMİYOR"
Feyzanur, İhsan'ın gördüğü ilgiyi anlatırken dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sokakta yürürken insanların yalnızca İhsan'ı tanıdığını söyleyen Feyzanur, fotoğraf çekmek isteyenlerin telefonlarını kendisine verdiğini anlattı.
İnsanların İhsan'la fotoğraf çektirdiğini ancak kendisini tanımadığını belirten Feyzanur, bu nedenle zaman zaman İhsan'la dışarı çıkmak istemediğini söyledi.
Feyzanur'un asıl şikayeti ise İhsan'ın telefonuyla geçirdiği zamandı. Birlikte oturdukları sırada İhsan'ın sürekli yorumları ve mesajları kontrol ettiğini anlatan Feyzanur, telefon aramalarının da durmadığını dile getirdi.
Esra Erol'un "Sen de DM'den mesaj at, belki cevap verir" sözleri üzerine yıllar öncesine uzanan gerçek ortaya çıktı.
FEYZANUR, İHSAN'A 2018 YILINDA MESAJ ATMIŞ
Feyzanur, beğendiği kişilere mesaj atmaktan ya da görüntülü aramaktan çekinmediğini söyledi. Birinden hoşlandığında bunu açıkça dile getirdiğini anlatan yarışmacı, geçmişte annesinden de yardım aldığını açıkladı.
Feyzanur'un anlattığına göre annesi, beğendiği kişilere "İki kızım var, birini sana ayarlayayım" diyerek mesaj gönderiyordu.
Sohbet ilerledikçe Feyzanur'un İhsan'a da yıllar önce ulaştığı ortaya çıktı. Feyzanur, İhsan'ı beğenerek 2018 yılında uzun bir mesaj gönderdiğini ancak cevap alamadığını söyledi.
İhsan ise bu mesajı görmediğini ve yaşananları hatırlamadığını belirtti. Feyzanur, İhsan kendisine takip isteği gönderince eski mesajın yeniden karşısına çıktığını, fark edilmeden önce mesajı sildiğini anlattı.
Esra Erol, 2018'de gönderilen mesajdan sekiz yıl sonra ikilinin aynı yarışmada buluşmasına dikkat çekti. Stüdyodaki yarışmacılar da bu tesadüf karşısında şaşkınlık yaşadı.
SEMA HANIM ARKADAŞLARINA VEDA EDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Oyunun ilerleyen bölümünde Sema Hanım duygusal anlar yaşadı. Hülya'nın kendisine sarılmasıyla gözleri dolan yarışmacı, ağlamamaya çalışsa da gözyaşlarını peçeteyle sildi.
Yaklaşık iki aydır aynı ortamı paylaştığı yarışmacılara alıştığını söyleyen Sema Hanım, Hülya'nın yanı sıra İhsan'ı, Fatih'i ve diğer arkadaşlarını çok sevdiğini belirtti.
Esra Erol, Sema Hanım'ın normal hayatında resim yaptığını, yürüyüşe çıktığını ve ailesiyle vakit geçirdiğini hatırlattı. Sema Hanım ise yarışmadaki iki aylık yolculuğun kendisine çok iyi geldiğini söyledi.
1 MİLYON 500 BİN TL'LİK TEKLİF STÜDYOYU İKİYE BÖLDÜ
Sema Hanım son aşamalara geldiğinde kutularda bulunan yüksek miktarlar riski artırdı. Banka, 21 numaralı kutuyu satın almak için 1 milyon 500 bin TL teklif etti.
Yarışmacıların bir bölümü Sema Hanım'ın parayı alması gerektiğini savunurken, bazı isimler devam etmesini istedi.
Duygu, kendi önüne böyle bir teklif gelmesi halinde kabul edeceğini ve eşi için araba alacağını söyledi. Buse ise günün Sema Hanım'ın günü olduğunu belirterek ilk anda devam etmesini önerdi.
İhsan, Sema Hanım'ın rekorlara doğru gittiğini söyledi. Oyunda bulunan 5 milyon TL'yi de kazanarak yeni bir rekora imza atabileceğini belirten İhsan, kendisinin de aynı durumda devam edeceğini açıkladı.
RİSKLER PEŞ PEŞE SIRALANDI
- Buse, Sema Hanım'ın kutusunda 100 bin TL olabileceğini düşündüğünü söyledi.
- İki yüksek miktarın açılması halinde banka teklifinin sert biçimde düşebileceği uyarısı yapıldı.
- Mustafa, 5 milyon TL ve 3 milyon TL'nin elenmesi durumunda teklifin 500-600 bin TL seviyesine gerileyebileceğini söyledi.
Mustafa, Sema Hanım'ın büyük bir kayıp yaşamamasından yana olduğunu belirtti.
Ali Can ise kararını net biçimde ortaya koydu. "Sat kutuyu" diyerek Sema Hanım'a teklifin kabul edilmesi yönünde seslendi.
KRİTİK ANDA SAKİNLİĞİNİ KORUDU
Stüdyoda görüşler peş peşe sıralanırken Sema Hanım'ın sakinliği dikkat çekti. Esra Erol, böylesine kritik bir anda soğukkanlı kalmanın büyük bir yetenek olduğunu söyledi.
İhsan son kez Sema Hanım'a kutusunda yüksek miktarlı kırmızı ödüllerden birini hissedip hissetmediğini sordu. Sema Hanım bu kez eskisi kadar emin olmadığını belirterek "Şüpheliyim" yanıtını verdi.
GERİLİM MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE BANKA TEKLİFİ YENİDEN AÇIKLANDI
- Bankanın teklifi: 1 milyon 500 bin TL
- Sema Hanım'ın kutusu: 21 numara
- Oyunda dikkat çeken büyük ödüller: 3 milyon TL ve 5 milyon TL
Esra Erol, Sema Hanım'a son kez "Var mısın, yok musun?" diye sordu. Kısa süre düşünen Sema Hanım, karar butonuna bastı.
"VARIM" DEDİ, KONFETİLER PATLADI
Stüdyoda geri sayım yapılırken tüm gözler Sema Hanım'a çevrildi. Yarışmacı, büyük bir kararlılıkla "Varım" diyerek bankanın teklifini kabul etti.
Kararın açıklanmasıyla birlikte konfetiler patladı. Yarışmacılar ayağa kalkarken stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
Sema Hanım, 21 numaralı kutusunu bankaya satarak Var Mısın Yok Musun'dan 1 milyon 500 bin TL kazandı. Böylece 65 yaşındaki yarışmacının duygusal vedalar, büyük riskler ve kritik tavsiyelerle geçen gecesi milyonluk ödülle tamamlandı.
DÜN NELER OLMUŞTU?
Var Mısın Yok Musun'un dün yayınlanan bölümünde yarışmacı koltuğuna Yağmur oturmuş, gecenin başında yaşanan tesadüf finalin habercisi olmuştu.
Programın 20. bölümünde yarışan Yağmur, önüne 20 numaralı kutuyu almıştı. Yarışma boyunca hislerine güvenen Yağmur, önce 300 bin TL'lik, ardından stüdyodaki herkesi şaşkına çeviren 1 milyon 830 bin TL'lik rekor teklifi reddetmişti.
HERKES "AL" DEMİŞ, YAĞMUR "YOKUM" DEMİŞTİ
Yağmur'un eşi İlyas ve yarışmacı arkadaşları, milyonluk teklifin kabul edilmesini istemişti. İlyas, "Al, bizi üzme" diyerek eşine seslenmiş; stüdyodaki neredeyse herkes Yağmur'un daha fazla risk almaması gerektiğini savunmuştu.
Ancak Yağmur, bütün uyarılara rağmen kararını değiştirmemişti. Esra Erol'un son kez yönelttiği soruya yine aynı cevabı vermişti:
"Yokum!"
20 NUMARALI KUTUDAN TARİHİ ÖDÜL ÇIKMIŞTI
Finalde Yağmur'un kutusuyla Tuğberk'in kutusu kalmıştı. Bir kutuda 1 milyon TL, diğerinde ise yarışmanın en büyük ödülü olan 3 milyon TL bulunuyordu.
Stüdyoda nefesler tutulmuş, Esra Erol Yağmur'un başından beri koruduğu 20 numaralı kutuyu açmıştı.
Kutudan 3 MİLYON TL çıkmıştı.
MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETMİŞ, REKORU KIRMIŞTI
Yağmur, 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi reddederek aldığı büyük riskin karşılığını fazlasıyla almıştı. Kendi kutusuna kadar giden yarışmacı, 3 milyon TL kazanarak yarışma tarihine geçmişti.
Gecenin sonunda eşi İlyas, büyük sevinç yaşayan Yağmur'a "Helal olsun, seni çok seviyorum" diye seslenmişti. Yağmur'un hayalini kurduğu güzellik merkezine giden kapıyı ise herkese rağmen güvendiği hisleri açmıştı.
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