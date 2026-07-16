65 yaşındaki Sema Hanım 1.5 milyon TL'nin sahibi oldu: Var Mısın Yok Musun'a yıllar sonra gelen DM itirafı damga vurdu

Bir önceki bölümde Yağmur, 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi reddederek 3 milyon TL kazandı ve yarışma tarihine geçti.

Yarışmacı Feyzanur, İhsan'a 2018 yılında mesaj gönderdiğini ancak cevap alamadığını ve programda yeniden karşılaştıklarını açıkladı.

65 yaşındaki Sema Hanım, İstanbul Beşiktaş doğumlu olup uzun yıllar büyük bir şirkette genel satış müdürü sekreteri olarak çalıştı ve emekli oldu.

Var Mısın Yok Musun'un 21. gecesinde Sema Hanım yarışma masasına oturdu ve 21 numaralı kutuyla yarışmaya başladı.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde 65 yaşındaki Sema Hanım , 21 numaralı kutusuyla çıktığı yolculuğu 1 milyon 500 bin TL'lik büyük ödülle tamamladı. Gecenin finalinde banka teklifini kabul eden Sema Hanım'ın sakinliği stüdyoda heyecanı zirveye taşırken, İhsan ile Feyzanur'un yıllar öncesine uzanan mesajlaşma hikayesi de herkesi şaşırttı. Feyzanur'un İhsan'a 2018 yılında mesaj attığı, ikilinin sekiz yıl sonra aynı programda buluştuğu ortaya çıktı.

21. GECEDE 21 NUMARALI KUTUYLA SAHNEYE ÇIKTI

Diğer yarışmacıların alkışları arasında masasına veda eden Sema Hanım, elindeki 21 numaralı kutuyla sahnenin ortasına yürüdü. Yarışmanın 21. gecesinde aynı numaralı kutuyla mücadele edecek olması dikkat çekici bir tesadüf oldu.

Esra Erol'un karşısına oturan Sema Hanım, ilk anlarda heyecanını gizleyemedi. Ne hissettiğinin sorulması üzerine hiçbir şey düşünemediğini söyleyen yarışmacı, stüdyodaki alkışlarla birlikte büyük yolculuğuna başladı.

Bölümde ekrana gelen görüntülere göre Sema Hanım, ilerleyen dakikalarda soğukkanlı tavrıyla oyunun en kritik aşamasına kadar gelmeyi başardı.