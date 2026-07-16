CHP'de yeni ihraçlar yolda! Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e son uyarı... Bölünmeyi önlemek için kampanya
CHP'de MYK yeni ihraçlar gündemiyle toplandı. Takvim.com.tr'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre, toplantıda 4 ya da 5 il başkanının görevden alınacağı konuşuluyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Partide kal" dediği Özgür Özel'e "son uyarı" niteliğinde bir açıklama yapılması bekleniyor. CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki günlerde "CHP’liyim CHP’de Kalıyorum” şeklinde kampanya başlatabileceği öğrenildi.
Özel önce "Vallahi kayyum Kemal Bey'den iyidir" dedi, sonra da CHP'yi "Yeni Parti" ile parçalamak için kolları sıvadı. Takvim'in haftalardır yazdığı "Bir Yeni Parti, bir yedek parti" kulisini birinci ağızdan doğruladı. CHP'den ayrılış için temmuz sonunu işaret etti.
Eylül 2026'ya olağan kurultay takvimi açıklayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise partiyi arındırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
MYK'DAN ANA GÜNDEM YENİ İHRAÇLAR
Son 1 ay içerisinde 43 il başkanının görevden alındığı CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) "yeni ihraçlar" gündemiyle toplandı.
Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.
TAKVİM KULİSLERE DALDI: 4-5 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINACAK
Takvim.com.tr'nin CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 10-12 ile "il başkanı" ataması yapılması bekleniyor. Bu iller arasında Sivas ve Eskişehir'in de olduğu öğrenildi.
4 ya da 5 il başkanı MYK sonrası görevden alınacak.
ÖZGÜR ÖZEL'E SON UYARI
Öte yandan mahkemeden CHP'ye kayyum talep eden ve CHP'yi bölmek için yeni parti hazırlıklarına girişen Özgür Özel'e "son uyarı" niteliğinde bir açıklama yapılacak.
KILIÇDAROĞLU'NDAN HEM ÖZEL'E HEM DE TABANA ÇAĞRI
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında Özgür Özel ve ekibine "partide kal" çağrısında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı, "Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Kendi içimizde çatışma değil, tam tersine ülkeyi bu hale getirenle müzakere değil mücadele etmemiz lazım." demişti.
CHP üyelerine de "Partinize sahip çıkacaksınız. Yukarıdaki tartışmaların parçası olmayacaksınız. Siz partilisiniz" çağrısında bulunmuştu.
"CHP'LİYİM CHP'DE KALIYORUM" KAMPANYASI
Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki günlerde "CHP'liyim CHP'de Kalıyorum" kampanyası başlatması bekleniyor. Kampanya, Özgür Özel ile birlikte partiden ayrılacak parti üyelerine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.