CHP'de yeni ihraçlar yolda! Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e son uyarı... Bölünmeyi önlemek için kampanya

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel'in olağanüstü kurultayı gerekçe göstererek 3 kişilik "Çağrı Heyeti" istemesiyle yeniden mahkeme koridorlarına düştü.



Özel önce "Vallahi kayyum Kemal Bey'den iyidir" dedi, sonra da CHP'yi "Yeni Parti" ile parçalamak için kolları sıvadı. Takvim'in haftalardır yazdığı "Bir Yeni Parti, bir yedek parti" kulisini birinci ağızdan doğruladı. CHP'den ayrılış için temmuz sonunu işaret etti.



Eylül 2026'ya olağan kurultay takvimi açıklayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise partiyi arındırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.





MYK'DAN ANA GÜNDEM YENİ İHRAÇLAR



Son 1 ay içerisinde 43 il başkanının görevden alındığı CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) "yeni ihraçlar" gündemiyle toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.



TAKVİM KULİSLERE DALDI: 4-5 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINACAK



Takvim.com.tr'nin CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 10-12 ile "il başkanı" ataması yapılması bekleniyor. Bu iller arasında Sivas ve Eskişehir'in de olduğu öğrenildi.



4 ya da 5 il başkanı MYK sonrası görevden alınacak.



ÖZGÜR ÖZEL'E SON UYARI



Öte yandan mahkemeden CHP'ye kayyum talep eden ve CHP'yi bölmek için yeni parti hazırlıklarına girişen Özgür Özel'e "son uyarı" niteliğinde bir açıklama yapılacak.