Jean Onana Fransa yolcusu!

Siyah-Beyazlı takımın ara transferde yollarını ayırmak istediği isimlerinden birisi olan Jean Onana ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ligue 1 ekipleri Nantes ve Angers'nin Kamerunlu ön liberoya teklifte bulunduğu öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcunun menajerinin iki takımla görüşmelerini sürdürdüğü ve Onana'nın takımdan ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi. Kamerunlu futbolcunun iki takımdan birine kiralanması bekleniyor.

Temmuz 2023'te Fransız ekibi Lens'tan 4 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan Onana, Siyah-Beyazlı formayla 16 maça çıktı. Bu süreçte gol sevinci yaşayamayan Onana 1asiste imza attı. Tecrübeli ön liberonun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.