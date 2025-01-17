PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Jean Onana Fransa yolcusu!

Beşiktaş’ın yollarını ayırmayı planladığı Kamerunlu ön liberoya Fransız ekipleri Angers ve Nantes teklifte bulundu. Onana’nın 2 takımdan birine kiralanması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Jean Onana Fransa yolcusu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Siyah-Beyazlı takımın ara transferde yollarını ayırmak istediği isimlerinden birisi olan Jean Onana ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ligue 1 ekipleri Nantes ve Angers'nin Kamerunlu ön liberoya teklifte bulunduğu öğrenildi.

    25 yaşındaki futbolcunun menajerinin iki takımla görüşmelerini sürdürdüğü ve Onana'nın takımdan ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi. Kamerunlu futbolcunun iki takımdan birine kiralanması bekleniyor.

    Temmuz 2023'te Fransız ekibi Lens'tan 4 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan Onana, Siyah-Beyazlı formayla 16 maça çıktı. Bu süreçte gol sevinci yaşayamayan Onana 1asiste imza attı. Tecrübeli ön liberonun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    Casper
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
    CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!
    Bitmeyen stoper sancısı! Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bir türlü bulamadı
    Başkan Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! Tel Aviv basını duyurdu: Hükümet toplanacak
    Arktik’teki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?
    Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!
    21 yıl sonra bir ilk! Külliye’de yöresel kabul
    Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var?
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler