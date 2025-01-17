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Galatasaray Vitao için harekete geçti!

Galatasaray’ın Internacional’in Brezilyalı stoperi için çalışmalara başladığı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Galatasaray Vitao için harekete geçti!

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    Victor Nelsson ile yolları ayırması beklenen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitao ile ilgilendiği öne sürüldü.

    2024 yılından beri Internacional'de forma giyen genç savunmacının da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Vitao'ya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

    Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Brezilyalı yıldız, Shakhtar Donetsk ve Palmeiras takımlarının da formasını giydi. Kariyerinde 177 karşılaşmada forma giyen Sambacı'nın 3 gol ve 2 asisti bulunuyor.

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