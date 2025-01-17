PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray ve Hatayspor karşılaşması nefes kesecek!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Galatasaray ve Hatayspor karşılaşması nefes kesecek!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan Aslan, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, bu sezon deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

    4 OYUNCU SINIRDA
    Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    Casper
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    Uzaydaki güneş teknolojilerine Kalyon PV damgası! Türk mühendisler üretiyor
    Bitmeyen stoper sancısı! Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bir türlü bulamadı
    ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
    CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!
    Başkan Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! Tel Aviv basını duyurdu: Hükümet toplanacak
    Arktik’teki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?
    Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!
    21 yıl sonra bir ilk! Külliye’de yöresel kabul
    Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var?