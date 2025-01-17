Galatasaray ve Hatayspor karşılaşması nefes kesecek!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan Aslan, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, bu sezon deplasmanda puan kaybı yaşamadı.



4 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.