PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Paulista için Corinthians devreye girdi!

Corinthians’ın 34 yaşındaki Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de Beşiktaş ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Paulista için Corinthians devreye girdi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista ile ilgili Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. UOL'de yer alan haberde Gabriel Paulista'nın, kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek istediği ve ülkesinden transfer teklifi geldiği belirtildi. Corinthians'ın deneyimli stoperi kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu belirtilirken Brezilya ekibinin hem oyuncu hem de Beşiktaş ile görüşmelere başladığı da yazıldı.

    16 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
    Haberin detayında Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'ta forma giymek istediği için yapılan teklife sıcak baktığı belirtildi. Tendon yırtığı nedeniyle formasından bir süredir uzak kalan ve Şubat ayında sahalara dönmesi beklenen 34 yaşındaki stoper ile ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu. Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Bu karşılaşmalarda 1 de sarı kart gördü.

    KARAR YENİ HOCANIN
    Brezilyalı stoperle ilgili ortaya atılan Corinthians iddiası dikkat çekerken Paulista'nın takımdan ayrılıp ayrılmamasının ise yeni hocanın kararına bağlı olduğu ifade ediliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik temas: Hamas yetkilileri ile görüştü | Masada ateşkes
    Meteoroloji 14 Ocak hava durumu | Kar yağışı o illeri vuracak: Yoğun kış başlıyor! İstanbul, Edirne, İzmir...
    EMEKLİYE SEYYANEN DESTEK! En az 1.226 TL fark eklenecek! %4 ek ödeme dahil BAĞKUR ve SSK maaşları...
    AK Parti’den terörle mücadelede net mesaj: PKK silah bırakacak |
    Joe Biden’dan ateşkes açıklaması! Çok yakınız deyip Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi
    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti
    Fransız siyasetçiye NATO tokadı: Türkiye ittifakın değerli bir müttefiki
    MSÜ’den rektör talimatı iddialarına sert yanıt: İthamlar gerçek dışıdır
    Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken paylaşım: Yüksel ‘Salim yaptı dedi
    Tarihi başlangıç mutlu son! Konyaspor Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda açıkladı: Evlenene 150 bin TL destek! 81 ilde başvurular başladı
    Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek
    2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler
    Yeni takımını duyurdular! Victor Osimhen 2 yıldızla birlikte imza atacak