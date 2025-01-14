Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Paulista için Corinthians devreye girdi!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista ile ilgili Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. UOL'de yer alan haberde Gabriel Paulista'nın, kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek istediği ve ülkesinden transfer teklifi geldiği belirtildi. Corinthians'ın deneyimli stoperi kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu belirtilirken Brezilya ekibinin hem oyuncu hem de Beşiktaş ile görüşmelere başladığı da yazıldı.

16 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Haberin detayında Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'ta forma giymek istediği için yapılan teklife sıcak baktığı belirtildi. Tendon yırtığı nedeniyle formasından bir süredir uzak kalan ve Şubat ayında sahalara dönmesi beklenen 34 yaşındaki stoper ile ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu. Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Bu karşılaşmalarda 1 de sarı kart gördü.

KARAR YENİ HOCANIN

Brezilyalı stoperle ilgili ortaya atılan Corinthians iddiası dikkat çekerken Paulista'nın takımdan ayrılıp ayrılmamasının ise yeni hocanın kararına bağlı olduğu ifade ediliyor.