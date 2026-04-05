Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki penaltıya olay paylaşım! "Emek hırsızları"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide son dakikalarda verilen penaltı kararı maçın önüne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı cepheden karara sert tepki geldi.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında gelişen pozisyonda Fenerbahçeli Nene, Beşiktaşlı Agbadou'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Bu karar, derbinin en çok tartışılan anı olarak öne çıktı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN YOĞUN İTİRAZ

Penaltı kararının ardından Beşiktaşlı futbolcular uzun süre hakeme itiraz etti. Siyah-beyazlı oyuncular, Agbadou'nun topa müdahale ettiğini ve pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiğini savundu. Hakem Yasin Kol, bir süre VAR ile iletişimde kaldı ancak inceleme tavsiyesi gelmeyince kararında değişikliğe gitmedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOLÜ ATTI

Dakikalar 90+11'i gösterdiğinde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı gole çevirdi. Bu golle Fenerbahçe, derbide 1-0 öne geçti ve kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyarak 3 puanı aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN SERT PAYLAŞIMLAR

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, ilk mesajında "Skandal bir penaltı kararı" ifadelerine yer verdi. Ardından yapılan ikinci paylaşımda ise pozisyona yer verilerek "Emek hırsızları" sözleri kullanıldı.

