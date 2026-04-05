Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından 'Skandal bir penaltı kararı' ve 'Emek hırsızları' ifadelerini içeren paylaşımlar yaptı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında gelişen pozisyonda Fenerbahçeli Nene, Beşiktaşlı Agbadou'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Bu karar, derbinin en çok tartışılan anı olarak öne çıktı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN YOĞUN İTİRAZ

Penaltı kararının ardından Beşiktaşlı futbolcular uzun süre hakeme itiraz etti. Siyah-beyazlı oyuncular, Agbadou'nun topa müdahale ettiğini ve pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiğini savundu. Hakem Yasin Kol, bir süre VAR ile iletişimde kaldı ancak inceleme tavsiyesi gelmeyince kararında değişikliğe gitmedi.