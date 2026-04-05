İranlıların telefonları dinleniyor mu? İsrailli Bakan Ben-Gvir'den "telekulak" itirafı

İsrail’in aykırı çıkışlarıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İranlıların telefon görüşmelerini gizlice dinlediğini iddia ederek yeni bir krizin kapısını araladı. Katıldığı canlı yayında İran’a yönelik saldırıların başladığı gün gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktığını belirten Ben-Gvir, "Konuşmalarından haberdarım" diyerek siber casusluk imasında bulundu.

İranlıların telefonları dinleniyor mu? İsrailli Bakan Ben-Gvir'den "telekulak" itirafı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İranlıların telefonuna sızarak konuşmalarını dinleyebildiğini iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Ben-Gvir, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat gününe ilişkin açıklamalarda bulundu.

İranlıların yaptığı telefon görüşmelerinden haberdar olduğunu ileri süren aşırı sağcı Bakan, 28 Şubat'ta İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına ilişkin gazetecilerden onlarca telefon aldığını söyledi.

Ben-Gvir, "Elbette onlara cevap vermedim. Bu ciddi bir mesele. Neden bakanı arayıp soruyorsunuz? Elbette bunun sonuçları var." ifadelerini kullanarak, İranlıların konuşmalarını dinlediğini savundu.

İranlıların telefonları dinleniyor mu? İsrailli Bakan Ben-Gvir'den "telekulak" itirafı-3

Liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Yitzhak Kroizer'in sözcüsü Elior Azran'ın, İran'a saldırılar başlamadan önce "Az önce önemli bir bilgi aldım. Kendinize dikkat edin, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa geçiyoruz." ifadelerini kullanması hakkında düşünceleri sorulan Ben-Gvir, güvenlik konusundaki gizli bilgileri paylaşanların yargılanması gerektiğini, fakat burada durumun farklı olduğunu, Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini öne sürdü.

Ben-Gvir, Kroizer'in ve Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini, hatta kendisinin bile bu konuda bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

Lübnan'a yönelik saldırılara ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna da işaret eden Ben-Gvir, bu hedefe ulaşmaktan başka seçenekleri olmadığını ileri sürmesine rağmen "Halkı kandırmamamız gerektiğine, insanlara bir-iki gün içinde her türlü hedefe ulaşabileceğimizi söylemememiz gerektiğine katılıyorum." itirafında bulundu.

İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
SONRAKİ HABER

İran'da iki C-130 yok edildi!

 CIA'dan İran'da flm gibi operasyon: ABD'li pilot 2 bin 134 metrelik bir dağ sırtından nasıl kurtarıldı?
ÖNCEKİ HABER

CIA'dan İran'da flm gibi kurtarma operasyonu

