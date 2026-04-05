Ben-Gvir, "Elbette onlara cevap vermedim. Bu ciddi bir mesele. Neden bakanı arayıp soruyorsunuz? Elbette bunun sonuçları var." ifadelerini kullanarak, İranlıların konuşmalarını dinlediğini savundu.

İranlıların yaptığı telefon görüşmelerinden haberdar olduğunu ileri süren aşırı sağcı Bakan, 28 Şubat'ta İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına ilişkin gazetecilerden onlarca telefon aldığını söyledi.

Liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Yitzhak Kroizer'in sözcüsü Elior Azran'ın, İran'a saldırılar başlamadan önce "Az önce önemli bir bilgi aldım. Kendinize dikkat edin, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa geçiyoruz." ifadelerini kullanması hakkında düşünceleri sorulan Ben-Gvir, güvenlik konusundaki gizli bilgileri paylaşanların yargılanması gerektiğini, fakat burada durumun farklı olduğunu, Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini öne sürdü.

Ben-Gvir, Kroizer'in ve Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini, hatta kendisinin bile bu konuda bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

Lübnan'a yönelik saldırılara ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna da işaret eden Ben-Gvir, bu hedefe ulaşmaktan başka seçenekleri olmadığını ileri sürmesine rağmen "Halkı kandırmamamız gerektiğine, insanlara bir-iki gün içinde her türlü hedefe ulaşabileceğimizi söylemememiz gerektiğine katılıyorum." itirafında bulundu.