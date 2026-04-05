"Diğer 17 takımda VAR'dan bizim kadar şikayet ediyor. MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir cm ileri gitme ihtimali yok. Utanmaları olsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler."

"BU YÖNETİMLERLE KUPA FALAN KAZANAMAYIZ"

"Oyuncular saha içerisinde pozisyonların penaltı mı, sarı kart mı, kırmızı kart mı olduğunu biliyorlar. Pozisyonlarının karşılığı verilecek cezaları biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar karar verilmesini nasıl normal karşılayalım. Bizim şampiyonluk iddiamız yok zaten, problem değil. Biz bu şartlarda kupayı falan kazanamayız. Öyle bir şansımız yok. Bu yönetimlerle, bu kararlarla... Pozisyon hem dışarıda hem penaltı değil. Hakem hata yapar, TV'den nasıl hata yaparlar. Kare kare seyredip nasıl bir mantıktır bu. Çıkış yolu bulamıyoruz. Kaybedebiliriz, her zaman kazanacaksın diye bir şey yok ama tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil. Ben şoktayım."

"PORTEKİZLİLERİN ŞEREFİ VARSA YARIN SABAH GİDERLER"

"Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!"