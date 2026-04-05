Serdal Adalı'dan penaltı tepkisi! "Biraz utanmaları sıkılmaları varsa istifa etsinler"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımının Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, zorlu randevuda ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyla ilgili konuştu. Adalı; "Tekrardan bizi VAR ve hakem konuşmaya bizi mecbur bıraktı. Her hafta açıklama yapmaktan yorulduk ve sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. MHK Başkanı ve yanındaki yardımcı zat, utanmaları olsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler." dedi.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikten sonra MHK Başkanı ve yardımcısını istifaya davet etti.
  • Adalı, diğer 17 takımın da VAR'dan şikayet ettiğini belirterek bu yönetimle Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini söyledi.
  • Beşiktaş Başkanı, hakemlerin ve VAR hakemlerinin verdiği kararları eleştirerek mantıksız bulduğunu ifade etti.
  • Adalı, takımın şampiyonluk iddiası olmadığını ve bu kararlarla kupa kazanamayacaklarını açıkladı.
  • Beşiktaş Başkanı, tüm derbilerde başlarına gelenlerin inanılır gibi olmadığını ve şokta olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ile Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, sahadan puansız ayrıldı. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı, takımının mağlubiyeti sonrasında konuşarak MHK Başkanı ve yardımcısını istifaya davet etti.

"TÜRK FUTBOLUNUN YAKASINDAN DÜŞERLER"

"Diğer 17 takımda VAR'dan bizim kadar şikayet ediyor. MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir cm ileri gitme ihtimali yok. Utanmaları olsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler."

"BU YÖNETİMLERLE KUPA FALAN KAZANAMAYIZ"

"Oyuncular saha içerisinde pozisyonların penaltı mı, sarı kart mı, kırmızı kart mı olduğunu biliyorlar. Pozisyonlarının karşılığı verilecek cezaları biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar karar verilmesini nasıl normal karşılayalım. Bizim şampiyonluk iddiamız yok zaten, problem değil. Biz bu şartlarda kupayı falan kazanamayız. Öyle bir şansımız yok. Bu yönetimlerle, bu kararlarla... Pozisyon hem dışarıda hem penaltı değil. Hakem hata yapar, TV'den nasıl hata yaparlar. Kare kare seyredip nasıl bir mantıktır bu. Çıkış yolu bulamıyoruz. Kaybedebiliriz, her zaman kazanacaksın diye bir şey yok ama tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil. Ben şoktayım."

"PORTEKİZLİLERİN ŞEREFİ VARSA YARIN SABAH GİDERLER"

"Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!"

