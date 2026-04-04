Şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına çevrilmiş durumda. Okan Buruk'un takımında görmek istediği isimler arasında yer alan Ederson cephesinde sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı.
HEDEFTEKİ İSİM EDERSON
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı orta saha, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çekmişti. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen Ederson, istikrarlı performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
ATLETICO MADRID ELİNİ ÇABUK TUTTU
İspanyol devi Atletico Madrid, Ederson transferinde hızla öne çıkan kulüp oldu. Başkent ekibi, Brezilyalı futbolcunun kulübü ve menajeriyle temaslarını sıklaştırdı. Transferde şu anda en güçlü adayın Atletico Madrid olduğu ifade ediliyor.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI
Ederson ile Atletico Madrid arasında sözlü anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol kulübünün, transferi resmiyete dökmek için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transfer planlamasını doğrudan etkileyen başlıklardan biri haline geldi.
4 YILLIK KONTRAT DETAYI
Atletico Madrid'in Ederson ile dört yıllık anlaşma üzerinde uzlaştığı belirtildi. Brezilyalı futbolcuya yıllık 5 milyon euro net maaş ve 2 milyon euro imza bonusu teklif edildiği, oyuncu tarafının da bu şartlara olumlu yaklaştığı öğrenildi.
40 MİLYON EURO DEĞERİNDE
26 yaşındaki orta saha bu sezon Atalanta formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı futbolcu 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunuyor.