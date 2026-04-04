SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI Ederson ile Atletico Madrid arasında sözlü anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol kulübünün, transferi resmiyete dökmek için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transfer planlamasını doğrudan etkileyen başlıklardan biri haline geldi.

4 YILLIK KONTRAT DETAYI Atletico Madrid'in Ederson ile dört yıllık anlaşma üzerinde uzlaştığı belirtildi. Brezilyalı futbolcuya yıllık 5 milyon euro net maaş ve 2 milyon euro imza bonusu teklif edildiği, oyuncu tarafının da bu şartlara olumlu yaklaştığı öğrenildi.