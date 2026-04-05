Maçtan dakikalar

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. İlk devre 0-0 sona erdi. Kerem Aktürkoğlu, uzatmalarda attığı penaltıyla takımına zaferi getiren isim oldu.
Domenico Tedesco ve öğrencileri gelecek hafta Kayserispor depğlasmanına gidecek. Kartal ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Siyah beyazlılarda ayrıca Ndidi cezalı duruma düştü.
1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.
25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.
40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.
Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.
73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.
74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.
85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.
90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Maçta dakikalar 90+11'i gösterirken, Fenerbahçe, Nene'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, beyaz noktadan hata yapmadı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Siyah-beyazlılar, maçın 68. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Matteo Guendouzi'nin topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı bekledi ancak maçın hakemi Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe, 57. dakikada Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak maçın hakemi Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı ve maç 0-0 devam etti.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır durumda olmayan Edson Alvarez, derbide forma giyemedi. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tek eksikle sahaya çıktı. Levent Mercan ise yaşadığı sakatlığın ardından kadroya dahil edildi ve maça kulübede başladı.
Beşiktaş taraftarı takımlarını Kadıköy'de yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı 2 bin 100 taraftar, 45 otobüsle deplasmana gelerek derbi öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar da maçtan saatler önce stat çevresini doldurdu.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde Süper Lig'de ilk kez 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1.5 ay sonra formasına kavuştu. Son olarak 19 Şubat'ta Nottingham Forest maçında sakatlanan Slovak savunmacı, 7 resmi karşılaşmanın ardından derbiyle yeniden sahaya çıktı. Nelson Semedo da sakatlığı sonrası 4 maç aranın ardından ilk 11'de görev aldı. Antalyaspor maçında yaşadığı problem nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Portekizli oyuncu, Beşiktaş derbisiyle yeniden takıma döndü.
Siyah-beyazlı ekipte Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, Fenerbahçe karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla derbi heyecanı yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan Devis Vasquez ile Jota Silva da şans bulmaları halinde ilk kez bu atmosferi yaşayacaktı.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçına göre Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i kulübeye çekerken, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'e aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıktı. Kalede Ederson Moraes yer alırken savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluştu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba oynarken, ileride Anderson Talisca forma giydi.
Beşiktaş, derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh 11'iyle başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından aynı kadroyu Fenerbahçe derbisinde de sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç aranın ardından maç kadrosuna döndü. Göztepe maçında yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 mücadelede forma giyemeyen Emirhan, milli arada takımla çalışmalara başladıktan sonra derbide yedek kulübesinde yer aldı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren bir isim de siyah beyazlıların sağ beki Murillo oldu. Panamalı yıldız, saha içindeki müdahale sonrasında görevine devam etti.
Murillo, devre arasında acilen hastaneye kaldırıldı. Kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi. Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlık yaşadı. Deneyimli orta sahanın tedavisi, yeşil zemine ayak basan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yıldız oyuncu ilk etapta maça devam edemeyecek gibi görünse de kendini denedi ve görev yapmayı sürdürdü. Ancak kısa süre sonra yerini Fred'e bıraktı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş, Fenerbahçe kalesinde gol aradı. Siyah beyazlıların atağı sırasında Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar'ın darbesi sonrasında sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılan Hollandalı savunmacı maça devam etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
"DERBİYLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ"
Milli aranın ardından derbiye çıkacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır. Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız." ifadelerini kullandı.
"BİREYSEL YETENEKLER SONUCU BELİRLEYEBİLİR"
Derbilerde bireysel performansların önemine değinen deneyimli teknik adam, "Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz. Ancak bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"
Beşiktaş'ın oyun yapısına dikkat çeken Tedesco, "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynı olması çok sık rastlanan bir durum değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ORTA SAHA KİLİT ROL OYNAYACAK"
Derbide belirleyici faktöre de değinen İtalyan teknik adam, "Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Talisca
BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbi için Chobani Stadı'na hareket etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan 300'ün üzerinde sarı-lacivertli taraftar, pankartlar açıp tezahüratlarda bulunarak kafilenin çıkışını bekledi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbi için Chobani Stadı'na hareket etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlı taraftar, takımlarına destek verdi.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan resmi ve özel 63 maçta sarı-lacivertliler biri hükmen olmak üzere 23, Beşiktaş ise 22 galibiyet aldı. 18 karşılaşma berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 90, Beşiktaş 86 gol attı. İki takımın Kadıköy'deki 44 lig maçında ise Fenerbahçe 17, Beşiktaş 12 kez kazandı. Sarı-lacivertliler evindeki lig derbilerinde 63, siyah-beyazlılar ise 58 gol buldu.
İki takım Süper Lig'de 140. kez kozlarını paylaşıyor. Daha önce ligde oynanan 139 maçta Fenerbahçe 50, Beşiktaş 44 galibiyet elde etti. 45 mücadele1918de eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında Fenerbahçe 161, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, derbi öncesi takımın en golcü ismi olarak öne çıkıyor. Ligde 6, Türkiye Kupası'nda 1 gol atan milli futbolcu, Süper Lig'deki son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekipte Vaclav Cerny ile El Bilal Toure de Fenerbahçe maçlarındaki etkili performanslarıyla dikkat çekiyor. Cerny bu sezon 25 maçta 6 gollük katkı verdi. El Bilal Toure ise 18 maçta 6 kez rakip ağları sarstı. Hyeon-gyu Oh ile Cengiz Ünder de 5'er golle Beşiktaş'ın skor yüküne destek verdi.
Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı Anderson Talisca oldu. Deneyimli yıldız, Süper Lig'de 13, Avrupa kupalarında 5, Türkiye Kupası'nda 3 gol atarak toplam 21 gole ulaştı. Sakatlığını atlatan Talisca, derbide sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahı olacak. Marco Asensio da bu sezon 36 maçta 13 golle dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu ile Dorgeles Nene ise toplam 21 gol katkısı verdi. Kerem 36 maçta 11, Nene ise 35 maçta 10 gol kaydetti.
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı en dikkat çekici galibiyetlerinden birini 6 Ocak 1990'da 5-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca rakibini deplasmanda bir kez 4-0, bir kez de 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Beşiktaş'ı biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0 yendi.
Derbide sonucu belirleyebilecek isimler iki takımda da dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Hyeon-gyu Oh ön plana çıkarken, Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene kritik kozlar olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe, derbiye Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 60 puanla ikinci sırada çıkacak. Sarı-lacivertliler ligde 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 27 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak maç fazlasıyla liderin 12 puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı. Derbi öncesinde Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçta 364. kez karşı karşıya geliyor. 28 Kasım 1924'te başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertliler 136, siyah-beyazlılar 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 503, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.