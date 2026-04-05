Maçtan dakikalar

Sergen Yalçın: Bireysel yetenekler sonucu belirleyebilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.



"DERBİYLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Milli aranın ardından derbiye çıkacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır. Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL YETENEKLER SONUCU BELİRLEYEBİLİR"

Derbilerde bireysel performansların önemine değinen deneyimli teknik adam, "Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz. Ancak bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.